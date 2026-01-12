La dupla neuquina del Club Centro de Residentes Santafesinos conformada por los hermanos Franco y Dardo Balboa se adjudicó este lunes la cuarta etapa de la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, en un tramo de 51 kilómetros que unió Chelforó con Chimpay, un recorrido que no formaba parte de la competencia desde hacía más de 40 años.

La jornada trajo cambios importantes en la punta. Los grandes ganadores fueron los hermanos Franco y Dardo Balboa, quienes marcaron un tiempo de 2 horas 24 minutos 26 segundos 32 centésimas. "Muy contentos; tenemos una estrategia clara, somos un bote fuerte que sale a dejar todo. Los demás vienen cuidándose más y jugando al sprint final. Para estar adelante hay que remar fuerte", dijo convencido y en forma categórica Franco, al finalizar el tramo de hoy.

La victoria tuvo un valor especial para los neuquinos, ya que su padre había ganado este mismo tramo en la edición de 1987. "Si bien no estamos en casa, esta era una etapa muy presente para nosotros. Mi papá también la ganó en 1987, así que estamos contentos por eso y por la gran diferencia que hicimos. Marcamos el ritmo, volvimos a abrir brecha y los anulamos psicológicamente".

Segundos arribaron los oriundos de Choele Choel Franco Napoli y Joaquín "Perico" Sánchez Blazica, que con 24 años ambos, representan al Club Naútico Comandante Luis Piedra Buena de Viedma, aprovecharon su condición de lugareños al conocer la zona y algunos percances de los botes que venían escoltando a los Balboa para meterse en el segundo puesto con un tiempo de 2 horas 24 minutos 27 segundos, bien ubicados en la clasificación general.

La competencia estuvo marcada por incidentes que influyeron directamente en los resultados. El bote de Julián Salinas y Agustín Ratto (la dupla de Choele Choel y Concepción del Uruguay, Entre Rios), que corren por Club Regatas Uruguay y Asociación Civil Huiliches, sufrieron una demora de dos minutos en la largada, ya que el pelotón partió mientras ellos aún realizaban movimientos de calentamiento. A partir de allí debieron remar desde atrás, aún así llegaron terceros con un registro de 2 horas 33 minutos 15 segundos 5 centésimas.

De esta manera, los hermanos Balboa, con su victoria de este lunes y aprovechando los inconvenientes ajenos, ampliaron su ventaja a 6 minutos, acumulando un tiempo total de 8 horas 22 minutos 4 segundos, Napoli y Sánchez Blazica son segundos, Salinas y Ratto ocupan el tercer puesto con mientras que Damián Pinta y Facundo Lucero cayeron a la cuarta ubicación a 10 minutos del primer binomio.

Con la competencia ya instalada en el Valle Medio, la atención ahora se centra en la quinta etapa, que se disputará entre la Bocatoma de Luis Beltrán y la Isla 92 de Choele Choel, sobre 39 kilómetros, este martes 13. Este tramo tuvo un aumento en su kilometraje, por lo que el tiempo de navegación será mayor a los 45 minutos de los últimos años. Para Napoli, Sánchez Blazica, Salinas y Ratto, será territorio conocido, su zona habitual de entrenamiento.

El miércoles se desarrollará la sexta etapa entre Estancia Ferrari y General Conesa, sobre una distancia de 40 kilómetros, antes de arribar al segundo día de descanso previsto para el jueves 15 de enero.