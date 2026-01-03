¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 03 de Enero, Neuquén, Argentina
Campeonato Mundial de Rally Raid

El Desafío Ruta 40 2026 fue presentado en el Rally Dakar

En el marco de la tradicional prueba, en Arabia Saudita se hizo la presentación oficial de la temporada 2026 del W2RC, que estará compuesta por cinco competencias a lo largo del año, incluida una prueba en Argentina.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 16:28
En el Rally Dakar 2026 se realizó la presentación del Campeonato Mundial de Rally Raid, incluido el Desafío Ruta 40

En el marco del Rally Dakar 2026 que comenzó este sábado en Arabia Saudita se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que estará compuesta por cinco competencias a lo largo del año, incluida el Desafío Ruta 40.

El Dakar, del 3 al 17 de enero, es la carrera inaugural del W2RC desde 2022 y volvió a ser el punto de largada de la temporada. Después, la caravana se dirigirá a Europa para el Ultimate Rally-Raid Portugal , entre el 17 y el 22 de marzo.

Tras ser parte del W2RC en 2023 y 2024, el Desafío Ruta 40 regresará al Mundial este año. Esta emblemática competencia sudamericana se disputará del 24 al 29 de mayo, con un recorrido que unirá San Juan, San Rafael y retorno a San Juan, en lo que será la esperada 13ª edición de la carrera. Ubicada a mitad del calendario como la tercera de cinco pruebas, marcará la transición entre la primera y la segunda mitad de la temporada.

El calendario se completará con el Rallye du Maroc, del 28 de septiembre al 3 de octubre y el Abu Dhabi Desert Challenge, que se desarrollará del 22 al 27 de noviembre, cerrando un Mundial que se desarrollará en cuatro continentes y que promete un alto nivel de competitividad.

Las inscripciones para el Desafío Ruta 40 ya se encuentran abiertas y se pueden realizar online en www.desafioruta40.ar/inscripciones.

La edición 2026 contará con un recorrido total superior a los 2.700 kilómetros, de los cuales 1.699 kilómetros corresponderán a sectores selectivos. La carrera atravesará escenarios emblemáticos de Argentina como las dunas de El Nihuil, en una edición que promete marcar un nuevo capítulo en la destacada historia de DR40.

