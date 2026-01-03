En el marco del Rally Dakar 2026 que comenzó este sábado en Arabia Saudita se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que estará compuesta por cinco competencias a lo largo del año, incluida el Desafío Ruta 40.

El Dakar, del 3 al 17 de enero, es la carrera inaugural del W2RC desde 2022 y volvió a ser el punto de largada de la temporada. Después, la caravana se dirigirá a Europa para el Ultimate Rally-Raid Portugal , entre el 17 y el 22 de marzo.

Tras ser parte del W2RC en 2023 y 2024, el Desafío Ruta 40 regresará al Mundial este año. Esta emblemática competencia sudamericana se disputará del 24 al 29 de mayo, con un recorrido que unirá San Juan, San Rafael y retorno a San Juan, en lo que será la esperada 13ª edición de la carrera. Ubicada a mitad del calendario como la tercera de cinco pruebas, marcará la transición entre la primera y la segunda mitad de la temporada.

El calendario se completará con el Rallye du Maroc, del 28 de septiembre al 3 de octubre y el Abu Dhabi Desert Challenge, que se desarrollará del 22 al 27 de noviembre, cerrando un Mundial que se desarrollará en cuatro continentes y que promete un alto nivel de competitividad.

Las inscripciones para el Desafío Ruta 40 ya se encuentran abiertas y se pueden realizar online en www.desafioruta40.ar/inscripciones.

La edición 2026 contará con un recorrido total superior a los 2.700 kilómetros, de los cuales 1.699 kilómetros corresponderán a sectores selectivos. La carrera atravesará escenarios emblemáticos de Argentina como las dunas de El Nihuil, en una edición que promete marcar un nuevo capítulo en la destacada historia de DR40.