La comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Jeremías Gómez, un adolescente de la comarca que integraba las divisiones formativas del club Petrolero Argentino y cursaba sus estudios secundarios en la EPET N°1 de Cutral Co.

El joven permanecía internado en grave estado en Neuquén capital. Durante los últimos días, familiares, amigos y allegados habían impulsado campañas solidarias a través de redes sociales solicitando dadores de sangre y cadenas de oración para acompañar su delicado cuadro de salud. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, este lunes se confirmó el doloroso desenlace.

El club Petrolero Argentino suspendió sus actividades en señal de duelo por el fallecimiento del joven jugador.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito deportivo como educativo, donde Jeremías era muy querido por compañeros, docentes, entrenadores y amigos. En señal de duelo, el club Petrolero Argentino decidió suspender todas sus actividades durante la jornada de hoy. Desde la institución destacaron el cariño y el recuerdo imborrable que dejó el adolescente en cada espacio compartido.

Por otra parte, la seccional Cutral Co - Plaza Huincul del gremio docente ATEN también expresó públicamente sus condolencias y acompañamiento a la familia. A través de un comunicado, manifestaron: “Desde ATEN Cutral Co - Plaza Huincul acompañamos a la docente Jésica San Martín ante la irreparable pérdida de su hijo. Abrazamos con mucho cariño a nuestra compañera, a su familia y a toda la comunidad educativa de la EPET N°1 en este difícil y doloroso momento. Jeremías Gómez, Q.E.P.D.”.

La emotiva despedida del club

“Hoy nos toca despedir a Jere, un chico que supo representar estos colores con alegría, compromiso y un enorme corazón. Su presencia quedará para siempre en cada entrenamiento, en cada partido y en cada recuerdo compartido con compañeros, profes y amigos.

El dolor es inmenso, pero también lo es el cariño que sembró en todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Desde el club abrazamos con el alma a su familia y seres queridos, acompañándolos en este momento tan duro. Hasta siempre, Jere”.