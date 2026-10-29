Thiago Cardozo, arquero de Belgrano que llegó a ser convocado por Diego Forlán para la Selección de Uruguay, reveló cuál es su próximo sueño en el fútbol argentino: "Me encantaría jugar en un grande". Luego, hizo un posteo para aclarar sus declaraciones.

El futbolista de 30 años aseguró que la liga local es "muy competitiva, muy emocional" y que "la competencia es tremenda". A su vez, se refirió al recorrido del Pirata, que consiguió el histórico título en el Apertura.

"El partido contra Talleres en octavos fue un gran impulso, fue un gran premio. La semifinal con Argentinos también, que nos superó en el partido, pero la historia estaba para nosotros", contó.

"Me encantaría jugar en un grande de Argentina"

Cardozo reconoció cuál es su próximo sueño en el país: "Me encantaría jugar en un grande de Argentina, es la meta". Y sentenció: "El tiempo dirá si es para mí, hoy me toca estar en Belgrano que es un equipo muy fuerte".

El posteo para aclarar sus dichos

En medio del revuelo en Córdoba, el uruguayo hizo un posteo para intentar "aclarar" sus declaraciones. "Siento que mis palabras se malinterpretaron y entiendo el enojo y el malestar que pudieron generar en la gente", afirmó.

Consiguió un título histórico, sueña con jugar en un grande de Argentina y luego aclaró sus dichos: "Entiendo el enojo"

"Estoy muy feliz en Belgrano, algo que vengo diciendo hace mucho incluso en la misma y tengo un gran respeto por el club, por su gente y por lo que significa en mi carrera. Lamento que mis dichos se hayan interpretado de una manera que no refleja lo que siento ni mi compromiso con esta institución", sentenció.

Su presente en la Selección de Uruguay

El arquero tuvo su oportunidad en la Selección de Uruguay en la última fecha FIFA. Fue convocado por Diego Forlán y tuvo su debut en el triunfo por 6-1 frente a India, en Calcuta.

El DT lo incluyó nuevamente en la prelista para los próximos amistosos. La Celeste se medirá con Argentina, en Buenos Aires, el 13 de noviembre.

El presente de Belgrano

El Pirata viene de dos derrotas dolorosas: cayó por 3-0 con River en Córdoba y luego tropezó por 1-0 ante Aldosivi en Mar del Plata.

El conjunto cordobés se enfrentará a Barracas Central, como local, el domingo 1° de noviembre. El equipo del Ruso Zielinski marcha quinto, con 22 puntos, en la Zona B, y aún lucha por asegurar su lugar en los playoffs.

Mientras tanto, Cardozo piensa en su futuro profesional y sueña con una chance en un grande de Argentina.