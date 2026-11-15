¿Alarma o precaución? A una semana de la final por Copa Sudamericana en Colombia contra Atlético Mineiro de Brasil, Leandro Paredes pidió el cambio en la semifinal de Copa Argentina ante Banfield en Mendoza.

Iban 26 del segundo tiempo cuando el capitán de Boca Juniors levantó su mano al banco de suplentes, en clara señal de “no va más” que interpretó rápidamente Rodolfo Arruabarrena.

Mientras el DT Xeneize disponía la variante, Boca llegó al tercero de la noche cuyana para meterse en la final de Copa Argentina el 2 de diciembre contra Platense.

Recto posterior izquierdo

La pierna que lo tiene condicionado al campeón del mundo es la izquierda. El músculo posterior está agotado y no le permite terminar de soltarse.

Aún así, sirvió un pase exquisito para el gol de Santiago Ascacibar en el final del primer tiempo y volvió a manejar los hilos desde el círculo central.

El Mundialista Islas Malvinas fue una fiesta en las tribunas y los hinchas no quieren saber nada con la posibilidad de no contar con el número 5 de cara a lo que viene.