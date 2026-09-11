Por la última llave de cuartos de final en la Copa Libertadores 2026, Independiente del Valle cae como local 1 a 0 ante el candidato Flamengo en Ecuador con el arbitraje del argentino Facundo Tello.

El verdadero millonario del Continente busca sacar un buen resultado ante uno de los clubes más regulares de los últimos tiempos en Sudamérica y que tiene entre sus titulares a los nacionales Richard Shunke y Mateo Carabajal en la última línea.

Por el lado del Fla, sigue inamovible en el arco Agustín Rossi, dentro de una estructura que cuenta con nombres importantes como Jorginho. Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique que serán titulares.

Pero además, la formación dirigida por Leonardo Jardín tiene en el banco a Lucas Paquetá, Pedro, Nicolás De la Cruz, Gonzalo Plata y al argentino Joaquín Freitas, recientemente vendido por River Plate.

Por plan de juego y también la incidencia de la altura de la ciudad de Quito, la visita se presentó por demás cauta en la primera parte. Sin embargo, el dueño de casa no logró plasmar su mejor condición colectiva en el resultado.

Ya en el segundo tiempo, el conjunto brasileño continuó quitándole ritmo a las acciones del juego. Instaló al partido en un punto en el que no pasaba nada hasta que se encendió Jorginho en la mitad de la cancha para activar la ofensiva del actual campeón y marcar el 1 a 0 por intermedio de Bruno Henrique tras el pase de Lino que se filtró por la izquierda del ataque.

Formaciones

Independiente del Valle: Adair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Hugo Quintana, Jordy Alcivar, Junior Sornoza; Aron Rodríguez, Carlos González, Emerson Pata. DT:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardín.

Árbitro: Facundo Tello, Argentina.

Estadio: Olímpico de Atahualpa.