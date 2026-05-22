Mucha bronca en el Tottenham con el defensor argentino Cristian Cuti Romero que dejó Londres en la previa a la última fecha de la Premiere League para seguir con su recuperación de rodilla en Córdoba y acompañar al club de sus amores en la final ante River del domingo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

No tomaría mayor trascendencia si el año deportivo de los Spurs hubiera sido, al menos, normal. Sin embargo, fue tan malo el andar durante la temporada que hasta podría irse al descenso, si el domingo pierde como local ante Everton y el West Ham logra una victoria en su cancha contra el Leeds.

Aún en este contexto, y más allá de su distención de ligamentos en la rodilla derecha que le impiden jugar, el campeón del mundo se tomó un vuelo y decidió continuar con los trabajos de recuperación en su ciudad, en su club y el domingo marcar presente en el Kempes, lo que podría ser la primera consagración en primera división para la B.

La decisión sorprende muchísimo ya que, debido a la situación deportiva del club inglés, el jugador provocó el viaje del kinesiólogo de la Selección Argentina, Luis García, para seguirlo de cerca en el día a día en Europa.

Cuti Romero es una fija en la nómina de 26 futbolistas que irán al Mundial 2026. Se especula con que no llegará en condiciones al debut el 16 de junio ante Argelia, pero será esperado por Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico para lo que venga más adelante.

En el predio

En la práctica de este jueves por la tarde en el predio de Belgrano, Romero se dejó ver vestido con la ropa Celeste.

Más allá de la cuestión sentimental, también hay una situación de cercanía con los profesionales médicos de la institución en los que el marcador central confía plenamente para apuntalar su recuperación.

Todavía no se informó si en la semana posterior a la final, el futbolistas ya se instalará en el predio de la AFA o seguirá en su ciudad natal supervisado por todos los profesionales.

Mientras tanto, su futuro deportivo en Tottenham está totalmente descartado y una buen Copa del Mundo podría terminar de acercarlo a un gigante europeo a partir de julio.