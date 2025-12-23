Cuando se trata de romper cualquier parámetro conocido, Cristiano Ronaldo vuelve a ir un paso más allá. Lejos de las clásicas mansiones o propiedades urbanas, el futbolista portugués y su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, apostaron por una experiencia distinta: adquirir residencias privadas en una isla a la que solo se puede acceder por barco o hidroavión.

El ex Real Madrid se convirtió, junto a la modelo argentina, en uno de los primeros propietarios del exclusivo complejo Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, ubicado sobre las arenas blancas del Mar Rojo, en Arabia Saudita. Se trata de un desarrollo de ultra lujo pensado para quienes priorizan el aislamiento, la tranquilidad y la privacidad total.

El enclave se encuentra a casi 26 kilómetros del continente y no cuenta con accesos convencionales. Esa condición fue uno de los factores determinantes para la pareja, que busca refugios alejados del ruido mediático y con un entorno natural privilegiado para disfrutar en familia.

“Desde nuestra primera visita sentimos una conexión especial con la isla y su belleza natural. Es un lugar donde encontramos paz. Ahora podemos disfrutar de tiempo de calidad en total privacidad”, expresó Cristiano Ronaldo en declaraciones difundidas por los desarrolladores del proyecto.

Las propiedades adquiridas forman parte de una colección limitada de apenas 19 residencias privadas. En el caso de Ronaldo y Rodríguez, se trata de dos villas independientes: una de tres habitaciones, orientada a la vida familiar, y otra de dos dormitorios, pensada para estadías más reservadas. Ambas cuentan con servicios personalizados y un diseño arquitectónico de primer nivel.

Desde la empresa Red Sea Global, responsable del desarrollo, remarcaron el carácter exclusivo del proyecto y destacaron la incorporación del futbolista a la comunidad. “Su decisión refleja el atractivo del destino para quienes buscan aventura, lujo y privacidad en contacto con la naturaleza”, sostuvo John Pagano, director ejecutivo de la compañía.

El complejo forma parte del plan Saudi Vision 2030, una ambiciosa estrategia de turismo premium con foco en la sustentabilidad. Según informaron, el desarrollo funciona con energía 100% renovable y apunta a generar un impacto positivo en la conservación de los ecosistemas locales, como manglares, corales y praderas marinas.

El valor de base de estas villas ronda los 15,5 millones de riyales saudíes, equivalentes a unos 4,5 millones de dólares, aunque no trascendió el monto exacto abonado por la pareja. Lo cierto es que Cristiano y Georgina no solo compraron una propiedad: adquirieron privacidad absoluta en uno de los destinos más exclusivos del mundo.

En un contexto donde el lujo ya no pasa solo por los metros cuadrados, el astro portugués volvió a marcar tendencia. Esta vez, lejos de las canchas, eligió una isla casi secreta como su nuevo hogar.