Karim Benzema se une a Al Hilal tras dejar Al Ittihad

El delantero francés Karim Benzema, ganador del Balón de Oro 2023, rompió el mercado de la Saudi Pro League ya que será nuevo refuerzo de Al Hilal, puntero del certamen doméstico, tras no llegar a un acuerdo de renovación y marcharse en conflicto con las autoridades de Al Ittihad.

Si bien Benzema deslizó su deseo de continuar en el conjunto de Yeda, el galo le reveló a la prensa de su país que la propuesta de extensión contractual que recibió fue “insultante”.

En este contexto, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que administra a los cuatro gigantes del país (Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr), decidió que no podía dejar escapar a una de las principales estrellas de su liga y Al Hilal fue el que más rápido se movió.

Según el italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, el ex Real Madrid ya aceptó todos los detalles de su acuerdo y tan solo resta que se cierren los últimos pormenores entre las instituciones.

Al Hilal es el líder de la Saudi Pro League con 47 unidades tras 19 partidos. Sin embargo, Al-Nassr tiene apenas un punto menos, pese a su conflicto activo con Cristiano Ronaldo. Por su parte, Al Ittihad marcha sexto con 34 puntos.

El jugador lusitano, Cristiano Ronaldo no disputó el partido ante Al-Riyadh como forma de protesta por la falta de inversión de la institución donde milita, ya que -desde 2023- Al Hilal invirtió 624 millones de euros, mientras que el conjunto de CR7 gastó 409 millones e incluso el propio Benzema habría rechazado ser compañero del astro portugués.

El francés dejó huella en Arabia Saudita, desde su llegada en 2023. En total, disputó 83 partidos, metió 54 goles y repartió 17 asistencias en más de 7.100 minutos con la camiseta de Los Tigres. Ahora, iniciará un nuevo ciclo con el conjunto azul.