Los jugadores de Estudiantes de La Plata finalmente le hicieron un pasillo, pero de espaldas a los de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en medio del revuelo en el fútbol argentino por el título asignado de campeón de la Liga Profesional 2025 para el equipo del sur de Santa Fe por terminar primeros en la tabla anual.

Luego de la polémica y las versiones cruzadas por el cónclave en AFA donde se resolvió que el Canalla sea declarado campeón el pasado jueves, los futbolistas del Pincha finalmente cumplieron con la normativa que impuso la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque bajo y en señal de protesta. Según le informaron al periodista Rodrigo Mendoza de TyC Sports, fue iniciativa del plantel y no de la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón.

La imagen de frente a la salida del túnel, donde se puede apreciar a los jugadores del equipo platense de espaldas a sus pares del "Canalla"