¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 23 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
PROTESTA INÉDITA

De espaldas, fue el pasillo de Estudiantes a Rosario Central tras la polémica por el título

Los jugadores del Pincha finalmente protestaron en el reconocimiento a los del Canalla, en medio del revuelo por la coronación como campeones de la Liga Profesional por terminar primeros en la tabla anual.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 18:08
PUBLICIDAD
La foto que recorrerá el mundo, Estudiantes recibió a Centra, e hizo el pasillo que le obligó AFA. Los jugadores se pusieron de espaldas

Los jugadores de Estudiantes de La Plata finalmente le hicieron un pasillo, pero de espaldas a los de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en medio del revuelo en el fútbol argentino por el título asignado de campeón de la Liga Profesional 2025 para el equipo del sur de Santa Fe por terminar primeros en la tabla anual.

Luego de la polémica y las versiones cruzadas por el cónclave en AFA donde se resolvió que el Canalla sea declarado campeón el pasado jueves, los futbolistas del Pincha finalmente cumplieron con la normativa que impuso la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque bajo y en señal de protesta. Según le informaron al periodista Rodrigo Mendoza de TyC Sports, fue iniciativa del plantel y no de la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón.

La imagen de frente a la salida del túnel, donde se puede apreciar a los jugadores del equipo platense de espaldas a sus pares del "Canalla"

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD