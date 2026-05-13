A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá, México; los 48 seleccionados tiene su prelistas, de donde saldrán los 26 jugadores finales. 42 jugadores del fútbol argentino dicen presente en los diferentes equipos de Sudamérica.

La Liga Profesional tendrá un buen número de jugadores presentes en el Mundial 2026. De los 42 que figuran en las prelistas de Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador; se espera que sean varios los que digan presente en Estados Unidos, Canadá, México.

River es el club que más jugadores tiene; además de Acuña, Beltrán, Montiel, Martínez Quarta, Aníbal Moreno, y Germán Pezzella, también aparecen Kendry Páez en ecuador, Kevin Castaño y Juan Fernando Quinteros en Colombia, más Matías Viñas en Uruguay

Juanfer figura dentro de los 55 de Colombia

Paraguay tiene en su prelista 14 jugadores del fútbol argentino. Donde se destacan los hermanos Romero, el goleador del Rojo Gabriel Ávalos, y Adam Bareiro de Boca.

La gran sorpresa se da en Colombia, donde Sebastián Villa aparece como una alternativa en el ataque. Además, el arquero de Estudiante, Fernando Muslera, volverá al seleccionado de Uruguay.

Bareiro está en duda luego de su lesión el pasado fin de semana

Prelistas

Argentina: Marcos Acuña (River) Tomás Aranda (Boca) Santiago Beltrán (River) Facundo Cambeses (Racing) Delgado (Boca) Di Lollo (Boca) Martínez Quarta (River) Gonzalo Montiel (River) Aníbal Moreno (River) Leandro Paredes (Boca) Germán Pezzella (River) Gabriel Rojas (Racing)

Ecuador: Hernán Galindez (Huracán), Kendry Páez (River) Jordy Caicedo(Huracán)

Colombia: Álvaro Montero (Vélez) Yohan Romaña (San Lorenzo) Kevin Castaño (River) Juan Fernando Quinteros (River) Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) Jaminton Campaz (Central) Edwin Cetré (Estudiantes)

Juanfer figura dentro de los 55 de Colombia

Paraguay: Orlando Gill (San Lorenzo) Juan Espínola (Barracas Central) Alcides Benítez (Belgrano), Alexandro Maidana (Talleres), Agustín Sández (Rosario Central), Saúl Salcedo (Newell’s), José Canale (Lanús), Ronaldo Dejesús (Lanús); Ángel Romero (Boca), Óscar Romero (Huracán), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Ronaldo Martínez (Talleres) y Adam Bareiro (Boca Juniors).

Uruguay: Matías Abaldo (Independiente). Fernando Muslera (Estudiantes) Tiago Palacios (Estudiantes) Cristopher Fiermarin (defensa y Justicia) Matías Viña (River) Gastón Martirena (Racing)

La lista de 26 deberá ser entregada desde el 25 de mayo al 1 de junio como fecha límite. El 2 de junio la FIFA dará a conocer el listado final de los 48 equipos.