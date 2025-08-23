Jimena Barón se emocionó por la salida nocturna de Momo y le tiró un palito a Osvaldo por su ausencia

Jimena Barón compartió en sus redes sociales un momento muy especial junto a su hijo mayor, Momo, que generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores. La actriz se mostró emocionada por la primera salida nocturna del preadolescente y aprovechó para reflejar la importancia de la presencia de su pareja, Matías Palleiro, en la vida de su hijo.

En sus historias de Instagram, Jimena Barón acompañó cada detalle de la preparación de Momo para la que fue su primera “joda”. Como suele suceder con chicos de esa edad, la fiesta comenzó en la tarde y se extendió hasta poco antes de la medianoche, dejando ver lo orgullosa que estaba la mamá por este paso en la vida de su hijo.

Al regresar, Momo pidió compañía en la cocina mientras disfrutaba de un McDonald’s que le compró Matías Palleiro. Fue en ese momento que Jimena Barón se permitió una reflexión más profunda, mostrando cuánto le emociona ver crecer a su hijo y cómo valora los momentos cotidianos compartidos.

“Me charló un montón mientras Arturo tomaba la teta, y aunque escuchaba con atención, no podía dejar de pensar en lo rápido que pasa la vida. Este pibe, que fue mi bebito hace nada, ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando”, escribió la actriz, dejando entrever la emoción que le genera la madurez de Momo.

La publicación también destacó el rol de Matías Palleiro en esta etapa de crecimiento. Jimena Barón valoró que su pareja acompañara a Momo, le comprara comida y compartiera momentos que fortalecen el vínculo entre ellos, dejando un mensaje de gratitud y orgullo por su presente familiar.

“Mi Q bombón lo fue a buscar re tarde, le compró comida y también tuvieron su charla de hombres. Todo me da un orgullo enorme y mucha emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”, agregó la cantante, subrayando la armonía que vive junto a su pareja.

Aunque la publicación estaba centrada en la actualidad de su familia, varios seguidores interpretaron algunas de sus palabras como un indirecta para Daniel Osvaldo, quien no siempre ha estado presente en la vida del niño. La actriz, fiel a su estilo, no hizo comentarios directos sobre su ex, pero dejó entrever la diferencia entre su pasado y el presente.

En definitiva, Jimena Barón combinó emoción, orgullo y ternura en un mismo mensaje, mostrando cómo celebra los pequeños y grandes logros de Momo, y cómo la presencia de Matías Palleiro aporta seguridad y cariño a esta etapa de la vida de su hijo.

