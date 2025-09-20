Daniel Osvaldo otra vez en escándalo: por qué lo dejaron tras dos meses de romance

Después de un par de meses de muestras públicas de afecto y mensajes románticos, Daniel Osvaldo vuelve a estar en el centro de la escena mediática. El exfutbolista y músico atravesó una nueva ruptura, esta vez con Malena, la joven artesana con la que había iniciado un noviazgo poco después de su separación de Gianinna Maradona.

La noticia se dio a conocer en el ciclo A la tarde, donde Karina Mazzocco y su equipo deslizaron las primeras pistas sobre el enigmático personaje que había terminado su relación. Fue Cora Debarbieri quien finalmente confirmó que se trataba de Daniel Osvaldo, dejando en claro que la historia de amor había durado apenas unas semanas.

La relación había comenzado en julio, cuando Daniel Osvaldo compartió en Instagram un video a puro beso con su nueva pareja, acompañado de un escueto pero contundente “¡Muá!”. Ese gesto selló la confirmación del romance, que rápidamente se volvió tema de conversación en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, con el correr de los días los indicios del quiebre empezaron a hacerse evidentes. El exjugador dejó de compartir imágenes junto a su novia y optó por el silencio en sus redes. Según explicó Cora Debarbieri, a diferencia de otras ocasiones, Daniel Osvaldo no emitió ningún comunicado sobre el final del vínculo.

La breve historia no estuvo exenta de polémicas. El panel de LAM ya había señalado que los tiempos entre el cierre de su romance con Gianinna Maradona y el inicio con Malena se habrían superpuesto. De hecho, el periodista Pepe Ochoa mencionó que la joven aparecía en fotos dentro de la casa del músico cuando aún convivía con la hija de Diego.

Ese detalle generó suspicacias y reforzó la percepción de que Daniel Osvaldo vuelve a repetir viejos patrones en su vida sentimental. Su historial amoroso, plagado de conflictos y rupturas resonantes, lo mantiene siempre en el foco mediático más allá de su presente artístico.

Incluso Yanina Latorre, panelista de LAM, se mostró escéptica al hablar del futuro del romance. Con ironía, comentó que la nueva pareja “no tenía buen pronóstico” y recordó a otras exparejas que atravesaron situaciones similares con él.

De esta manera, el breve romance entre Daniel Osvaldo y Malena se suma a la lista de relaciones mediáticas que terminan envueltas en rumores, reproches y especulaciones. Una vez más, el exfutbolista vuelve a ser protagonista de un escándalo que lo devuelve a las portadas, pero no precisamente por su carrera.