La Selección Argentina hace su debut desde las 22hs en Kansas ante Argelia en la Copa del Mundo 2026, que muestra novedades en relación a vestimentas y ceremonias. Varios jugadores vestirán diferentes parches en sus camisetas, ya sea por Debuts, jugadores records, o reconocimientos.

En principio, todos los seleccionados que fueron campeones del mundo alguna vez, el parche oficial del mundial lo llevan en dorado, diferenciándose del resto que lo tiene en negro. Luego habrá una insignia diferente, que también va en la manga derecha y representa diferentes casos.

Lionel Messi usará el parche de jugador leyenda, esto se debe a que jugará su 6to mundial con la selección. Dicha insignia irá para todos aquellos que superan las 5 citas mundialistas, donde también figuran Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa (también con 6) el uruguayo Fernando Muslera, el croata Luka Modric, el alemán Manuel Neuer y el japonés Yuto Nagatomo, todos ellos con 5.

Debutante, leyendas, y guante de oro, los parches que aparecerán en las camisetas argentinas

Por otro lado están los debutantes, que usan también un parche que hace referencia a su primer mundial. En el caso de Argentina, lo vestirán Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López. La distinción se mantendrá solo hasta que sumen sus primeros minutos en el torneo.

También dentro de la categoría de leyendas, aparece la distinción a los ganadores de Balón de Oro, la Bota de Oro o el Guante de Oro en un Mundial, por lo que Emiliano “Dibu” Martínez tendrá su reconocimiento en el buzo por ser el mejor arquero de la edición 2022.

Argentina será la única que lucirá el parche especial en el pecho, insignia dorada que indica que es el actual campeón del mundo, y defensor del título obtenido en Qatar 2022.