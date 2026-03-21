Mallorca perdió por la 29ª fecha de la Liga de España ante Elche como visitante por 2 a 1 y en la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico argentino Martín Demichelis protagonizó un duro cruce con un periodista partidario del club de la Isla.

El ex River tomó las riendas de su ex club como jugador con el certamen ya avanzado, pero no toleró la supuesta actitud del profesional que, según sus palabras, mensajeó a uno de sus jugadores para anticiparle que el DT no lo tendría en cuenta como titular para el duelo de esta tarde.

Demichelis no se aguantó y al momento en que Juanmi Sánchez preguntó le recriminó: “Hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos. Le dijiste que no iba a jugar y sabés a quien me refiero”. “Ocupate de lo tuyo y yo de lo mío, no me influyas a un jugador negativamente”, recriminó el ex marcador central.

Con el resultado del partido de este sábado, el represente de la Isla fue a parar al fondo, fue superado en la puja por su rival y a falta de 9 fechas suma 28 unidades y en este momento sería el tercero de los descendidos a segunda para la temporada 2026/27.

Atravesado por una situación vivida en River, cuando dirigía a los de Núñez y se le filtró un off en contra de sus dirigido, Demichelis esta vez no anduvo con vueltas y dijo: “No hay secretos y soy frontal. “Ni siquiera mi staff sabía la formación, la di hoy en el vestuario".

Lo que se le viene

Para colmo, lo que viene para Mallorca en la fecha 30 de La Liga el próximo fin de semana será nada menos que el Real Madrid como local.

El Merengue que parece revitalizado por su avance a cuartos de final de la Champios League pelea el certamen español como escolta del Barcelona. Los de la capital española jugarán mañana ante el Atlético Madrid desde las 17 (hora de la Argentina), a 4 unidades de los catalanes que abrirán la jornada por la mañana recibiendo a Rayo Vallecano.