Luego de dos pasos con altibajos en River y Monterrey, Martín Demichelis confirmó su regreso al fútbol europeo como director técnico del Mallorca. El ex entrenador del Millonario tomará las riendas del equipo español de inmediato hasta el final de la temporada con el objetivo de rescatar a los Bermellones del descenso en La Liga, donde figuran en la 18° posición.

Después de varios días de negociaciones, el conjunto español eligió al DT por sobre otros candidatos y ambas partes llegaron a un entendimiento para que Demichelis reemplace a Jagoba Arrasate, quien estaba a cargo y finalmente decidió alejarse del equipo. Luego de sus pasos por River y Monterrey, donde fue contratado con el objetivo de pelear campeonatos, este paso por Mallorca será totalmente distinto: Micho llega para asegurar la permanencia en la máxima categoría del club de las Islas Baleares arrancando su camino a dos puntos de la salvación, con 13 encuentros por delante.

La dirigencia de los Bermellones valoró la experiencia internacional y el perfil europeo de Demichelis. Su paso por River conquistando la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina más el conocimiento del fútbol del Viejo Continente del técnico argentino tras su etapa como jugador en Bayern Múnich, Málaga y Manchester City, más su trabajo en las divisiones formativas del club alemán terminaron por convencer a los dirigentes de su llegada.