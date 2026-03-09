Tras la obtención de la Copa del Mundo en 2022, Lionel Messi buscó volver a jugar en el Barcelona y contó con el aval de Xavi Hernández, entonces técnico del primer equipo, y hasta de la misma Liga española, pero chocó con la negativa del presidente Joan Laporta por una cuestión de poder.

El talentoso mediocampista español, formado en La Masía como el argentino, confesó todo en una entrevista que brindó al medio “La Vanguardia”. “Después de quedar campeón del mundo lo contactamos. Futbolísticamente lo veía posible. Me dice que tenía la ilusión de volver y cuando me dio el ok se lo dije al presidente”, detalló.

Fue el propio Hernández quien encabezó las negociaciones. “La Liga estaba de acuerdo y es mentira que su padre (Jorge Messi) haya hecho demandas económicas desmedidas”, aseguró.

Al momento en que la tratativa se le trasladó al máximo directivo de la institución, el mismo que lo había cortado en 2021, la respuesta de Laporta fue tajante. “Me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no lo podía permitir”, confió. “El presidente con su gente le dicen no”, aseguró el también campeón del mundo con la Selección de España.

Joan Laporta(ex presidente) primero le dijo a Xavi que sí y sobre la marcha cambió su postura en relación a la vuelta de Messi al Barcelona.

El camino de salida

Messi había salido del Barcelona con destino al PSG cuando el supuesto cuidado financiero de los catalanes lo dejó sin margen para la renovación.

Tras la vuelta olímpica con la Selección Argentina en Medio Oriente, Barcelona volvió a cruzarse en su destino, el técnico del momento lo quiso, pero Laporta le volvió a cerrar las puestas y el “10” terminó en Inter Miami.

Inter Miami fue la opción para Lionel Messi tras frustrarse su vuelta al Barcelona, post título del mundo en Qatar 2022.

“El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo. Luego se echó para atrás”, explicó Xavi. “De repente, Leo dejó de atenderme el teléfono. Llevábamos cinco meses hablando”, amplió con detalles.

Por un tiempo, el máximo ídolo del Barcelona creyó que su ex compañero había formado parte de la maniobra final y eso terminó afectando su relación personal con el argentino. “Me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena”, cerró.