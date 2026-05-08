La Selección Argentina tiene todo definido en Estados Unidos de cara al inicio del Mundial 2026. Cuando Lionel Scaloni confirme la nómina definitiva de 26 futbolistas se ultimarán detalles de ploteo, pero la AFA ya contrató el espectacular Centro de Alto Rendimiento “Compass Minerals National Performance” como base de concentración.

Sus instalaciones están ubicadas en las afueras de la ciudad sede del primer partido del combinado nacional, el del debut previsto para el 16 de junio ante Argelia, aunque los entrenamientos se concretarán allí desde días antes.

El "Compass Narulas National Performance" cuanta con seis campos de juegos, dos de ellos de césped sintético.

El predio yanquí que tendrá Lionel Messi y el resto de sus compañeros incluye 6 campos de juego, dos de ellos de césped artificial homologado por la FIFA, además de gimnasio de ultima generación, laboratorio de rendimiento deportivo, dos vestuarios 5 estrellas, seis salas de reuniones, comedor, piletas de frío y calor, sala de recreación, de video, entre otras comodidades.

El gimnasia de última generación que tendrá la Selección Argentina en Kansas.

Sin embargo, el pernote de los jugadores no se concretará allí, sino en un hotel ubicado a 20 minutos del centro de entrenamientos, por autopista llamado “Origin”.

Cocina propia

Como corresponde a un seleccionado elite como es el actual Campeón del Mundo, los cocineros serán todos de la misma estructura de la AFA.

Los mismos que lideran la elaboración en el predio de Ezeiza serán trasladados a Estados Unidos para vivir junto al plantel. En el “Compass Minerals National Performance” encontrarán todas las comodidades para cumplir las exigencias de los nutricionistas y preparadores físicos.

Además, se acondicionará una parrilla para cumplir el ritual de los asados y en el amplio playón de entrenamientos se sumará un gimnasio extra con pedidos expresos del profe Luis Martín y una enorme carpa de recepción donde se concretarán los encuentros familiares de los futbolistas con las personas que ellos mismos acrediten.