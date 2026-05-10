En el marco de la octava fecha del Torneo Federal A 2026, Deportivo Rincón empata 0 a 0 con Huracán Las Heras, en Mendoza. El encuentro entre el Globo y el León del Norte Neuquino corresponde a la Zona 3 y se juega en el estadio General San Martín.

Una pérdida de Rodrigo Montes en salida para el conjunto visitante le dio la chance al Globo. El remate de Leandro Moya se fue desviado en la única insinuación ofensiva en 12 minutos. Partido enredado y de trámite aburrido que por ahora le sirve como resultrado a los conducidos por Pablo Castro.

Síntesis

Huracán Las Heras 0: Franco Agüero; Facundo Romero, Enzo Montenegro, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Aguiar; Juan Bonet, Aldo Araujo. DT: Sergio Arias.

Deportivo Rincón 0: Alejandro Sánchez; Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Axel Oyola, Cristobal Valbuena, Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: José Manuel Diaz (Villa Mercedes, San Luis)

Hora de Inicio: 16

Los de Rincón de los Sauces disputarán su cuarto partido como visitantes de la presente campaña, esta vez ante uno de los equipos más populares de la provincia cuyana. El duelo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de Jóse Ramón Paredes y el respaldo de todo el equipo Grito Sagrado.

La previa

El conjunto que orienta el mendocino de Alvear Pablo Castro viene de ganarle al Atlético Club San Martín de local en el Moisés Elías Gómez por 1 a 0, que le permite mantenerse cerca de la punta. Se encuentra con 8 puntos, con 2 triunfos, 2 empates y dos derrotas, a dos puntos del líder Cipolletti.

El colombiano Cangá será referencia de ataque en el elenco neuquino

Una legión de lesionados cuenta el plantel neuquino en la actualidad, el único retorno será el de Juan Ignacio Achetoni, aunque no lo van arriesgar de titular, ya que estaría para jugar media hora con intensidad. Serán bajas nuevamente, no viajaron, Juan Gabriel Albertinazzi, Edgardo Díaz, los hermanos Bruno y Nicolás Di Bello, Héctor Rueda, Ariel Axel Paéz. Siguen en recuperación Fernando Riquelme y Gastón Portiño, quien está jugando en LiFuNe, lejos de su nivel ideal.

La formación con una duda, que se confirmará minutos antes del comienzo del encuentro sería, Sanchez, Fleitas, Herrera, Estevez y Avila, Carrasco, Valbuena, Miguel, Montes, tres alternativas que maneja el cuerpo técnico, Oyola o Domiguez o Estigarribia para acompañar a Cristían Cangá.

Así llega Huracán

El equipo mendociino suma 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. Se ubica quinto en zona de clasificación a dos puntos del líder rionegrino. En el estadio General San Martín, el equipo dirigido por Sergio "Toti" Arias buscará lograr su tercera victoria seguida jugando como local. Además viene de hilvanar dos triunfos consecutivos, uno de visitante. En su última presentación de local, el Globo le ganó 1 a 0 a San Martín y luego derrotó como visitante a Costa Brava, en La Pampa, por 2 a 1.