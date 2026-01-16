En la tarde de viernes, siguió sumando refuerzos a su plantel Deportivo Rincón de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

Se anuncio desde la dirigencia del León del Norte Neuquino la confirmación de la incorporación del defensor Juan Gabriel Albertinazzi, nacido el 22 de noviembre de 1996 (29 años) en Morteros, provincia de Córdoba, 1,83 metros y 79 kilos. Derecho, habitualmente zaguero central.

Viene de jugar la última temporada en Sportivo Las Parejas, de la ciudad homónima santafesina, equipo que eliminó del Torneo Argentino A 2025, precisamente Deportivo Rincón, aunque no fue de los partidos en esos cruces. Surgido en la cantera de Racing de Nueva Italia -conocido como Racing de Córdoba- registra pasos por Olimpo de Bahía Blanca, Libertad de Sunchales, Tiro Federal de Morteros y Deportivo Colón de Colonia Caroya.

Sus números dicen que jugó 123 partidos y convirtió 4 goles en 4 categorías de Argentina (Primera División, Primera Nacional, Torneo Federal Federal A y Torneo Regional Federal Amateur.

Así se presentó en redes sociales a Juan Gabriel Albertinazzi

En las últimas horas, se anunció oficialmente en las redes de la entidad del norte neuquino, las incorporaciones de dos jugadores más, son ellos, el exprimentado delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas y el volante cordobés Axel Iván Oyola, a lo que en la tarde del viernes se sumó Albertinazzi. Ya son nueve los nuevos jugadores con que contará el mendocino Pablo Castro para la temporada que se avecina, ya se sumaron al plantel del León del Norte, el zaguero central Rodrigo "Petróleo" Herrera, el lateral/volante cipoleño Matías Carreras, los delanteros , Jorge Rossi, el colombiano Jair Julio Blanco, el chileno Alexis Valencia Castro y el volante Rodrigo Agustín Montes.

Cristian Stiven Cangá Vargas, tiene un extenso recorrido en el fútbol sudamericano con pasos por Europa y Asia, nació en Buenaventura, Valle del Cauca en Colombia, próximo a cumplir 33 años, ya que nació un 23 de febrero de 1993. Ha jugado en muchos clubes como, Deportes Quindío, club con sede en la ciudad de Armenia, en la región del Eje cafetero, Valledupar Fútbol Club de la ciudad homónima, Atlético Huila con sede en la ciudad de Neiva en el departamento del Huila, Deportivo Pereira, de la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, Cúcuta Deportivo, de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander y Sucre Fútbol Club de la ciudad de Sincelejo, todos equipos colombianos.

El exprimentado delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas, también jugará en El León del Norte

En Ecuador vistió la casaca de Gualaceo Sporting Club y Deportivo Santa Rita es de Vinces, en Venezuela en Metropolitanos Fútbol Club de Caracas y en Deportivo Miranda Fútbol Club de Los Teques, Cienciano de Cusco (Perú), Boavista Futebol Club en Portugal, también estuvo en el El Shabab Al-Aqaba Club en Jordania.

El otro refuerzo es el volante cordobés Axel Iván Oyola, hizo casi toda su carrera en Racing de Nueva Italia -Racing de Córdoba-, salvo el año pasado que estuvo a préstamo en Atlético Güemes de Santiago del Estero en la Primera Nacional. Nació en Saldán, ciudad del centro de la provincia de Córdoba, situada en el departamento Colón, integrante de la conurbación Gran Córdoba, a 18 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital.

El jugador tiene una historia muy particular, sin haber hecho ninguna formación previa, se probó a los 22 años en Racing de Córdoba enfrentándose a los prejuicios que pudieran existir por su edad y con una confianza plena en sí mismo. Quedó en la Academia cordobesa, en donde hizo su trayectoria por la Liga local, el Torneo Regional Federal Amateur, el Torneo Federal A y ahora, la Primera Nacional.

Nació un 4 de agosto de 1996, tiene 29 años, volante mixto, 66 kilos, 1,73 metros, jugó 107 partidos y convirtió 7 goles en 4 categorías de Argentina (Primera División, Segunda División, Federal A, Federal B).