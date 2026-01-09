El volante cordobés Rodrigo Agustín Montes de 25 de años (3 de abril del 2000) fue anunciado este viernes, como el sexto refuerzo del Deportivo Rincón de cara a su participación en el Torneo Federal A y la Copa Argentina de este 2026.

Los que orientará Pablo Castro esta temporada, jugarán u tercera temporada consecutiva en el tercer escalafón de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tiene refuerzos confirmados y planificación de pretemporada. EL plantel ya sumó a Rodrigo "Petróleo" Herrera, Matías Carreras, Jorge Rossi, el colombiano Jair Julio Blanco y al delantero chileno Alexis Valencia Castro.

Ahora se agregó Montes, que dio sus primeros pasos como futbolista en Atalaya -el mismo club donde surgió Julián Álvarez-, en la liga cordobesa. Allá por 2014, con tan solo 13 años, llegó a Boca Juniors en busca de un sueño: debutar en Primera. Antes de cumplirlo, tuvo un largo recorrido hasta la firma de su primer contrato profesional hasta 2025, le dio un claro indicio de que todo iba muy encaminado.

Finalmente, el sueño se le cumplió el 24 de julio de 2021 y en un contexto sin precedentes. Montes debutó en Primera División con todos sus compañeros de reserva, en el partido ante Banfield por la Liga Profesional, debido a que el plantel profesional había sido aislado días antes por los incidentes ocurridos en el encuentro frente Atlético Mineiro, en Brasil por la Copa Libertadores de América de aquel año.

Así lo presentó en redes sociales Deportivo Rincón a su flamante incorporación

Desde su regreso en enero del año pasado tras un préstamo en Gimnasia de Jujuy, el futbolista de 25 años entrenó apartado del grupo principal y no formó parte de los planes del entrenador Miguel Ángel Russo.

Montes debutó en la Primera División en 2021 con Sebastián Battaglia, quien lo tuvo en cuenta en 11 partidos, 9 de ellos como titular. Su mejor momento fue el 18 de septiembre de ese año, cuando convirtió un gol en la victoria 2 a 1 contra Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro.

Sin embargo, su continuidad en el primer equipo se vio afectada. En 2022 fue cedido a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde disputó 10 encuentros y brindó una asistencia. En 2023, ya de retorno a Boca y con la conducción técnica de Ibarra y Almirón, no sumó minutos y decidió aceptar un préstamo a Gimnasia de Jujuy para el 2024, jugando 14 partidos oficiales hasta ahora.

Su llegada al equipo del Norte, es para lanzar su carrera. Después de un año sin jugar, tratarán de recuperar el nivel que alguna vez le permitió ser titular en Boca Juniors.