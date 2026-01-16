Costa Brava de General Pico, tiene nuevo director técnico. Se trata de Rodrigo Villalonga, que luego de una extensa carrera como periodista, formó parte de diversos cuerpos técnicos de Gabriel Milito, y ahora encarará será su primera experiencia como cabeza de grupo. La entidad pampeana tomará parte por segundo año consecutivo del Torneo Federal A 2026, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los equipos indirectamente afiliados, el Consejo Federal.

Reconocido periodista que integró, por ejemplo, el icónico programa radial La Oral Deportiva de Radio Rivadavia, Villalonga trabajó junto a Gabriel Milito y Manuel Fernández en sus cuerpos técnicos, tanto como asistente técnico como analista táctico. En las últimas horas, el elenco piquense cerró a Luca Gutiérrez Berger, lateral izquierdo de último paso por All Boys de Trenel. También arribó el delantero Matías Roldán, quien ya tuvo un ciclo en el club. Llega de Unidos de Olmos de La Plata.

Anteriormente habían confirmado su incorporación al Albirrojo, Tomás Garro (Juventud Unida Universitario de San Luis), Ignacio Pipistrelli (Gutiérrez SC) y Lionel Segovia, de último paso por Sportivo Las Parejas.

Uno de los que volvió al conjunto de La Pampa fue el delantero Jerónimo Gutiérrez, quien tendrá nuevo vínculo. También renovaron su contrato: Nicolás Pildain, Agustín López, Brian Alférez, Tobías Gómez, Lautaro Ibarra, Maximiliano Díaz, Luciano Silva, Braian Noriega, Agustín Alles, Pablo Agüero, Rodrigo Martín, Tiago Illarregui, Mariano Rivadeneira, Joaquín Arce, Brian Montero, Ezequiel Riera, Joaquín Vivani, Nicolás Pacheco, Matías Rivas, Joaquín Garoni, Agustín Cabañez, Tiago Gómez y Alan Arce.