Lionel Messi podría tener su último partido en la Selección Argentina frente a Burkina Faso en lugar de Benín, como estaba programado originalmente por la AFA.

Por qué cambia el rival para la despedida de Messi de la Selección argentina

El combinado nacional iba a enfrentarse a Burkina Faso este sábado 2 de octubre a las 21 en el Estadio Monumental, pero una cancelación del vuelo de los africanos no les permitió viajar a tiempo obligaría a intercambiar la programación y que sea Benín el segundo rival de esta ventana para el combinado que dirige Lionel Scaloni después de golear a Bolivia en Córdoba.

Este martes 6 de octubre, día en el cual estará Messi y tendrá su "último baile" con el seleccionado albiceleste, finalmente Burkina Faso sería el adversario debido a que los jugadores no estarían en condiciones de jugar en 24 horas por la diferencia horaria del viaje.

Tranquilos fanáticos

Los miles de hinchas que viajan a Buenos Aires para ver el último partido de Messi con la Selección se paralizaron cuando trascendió la noticia. Pero tranquilos porque los tickets siguen en circulación, sólo que verán otras camisetas sobre el verde césped.

Leandro Paredes es uno de los campeones del mundo invitado especialmente por AFA a la despedida de Lionel Messi el próximo martes 6 de octubre.

La región de Río Negro y Neuquén también se vio revolucionada por el evento y se han pagado precios onerosos por los tickets que se encuentran agotados.

Messi llegó a la Argentina esta mañana y se encuentra con su familia en Funes, cercano a Rosario. Todavía AFA no confirmó si se hará presente en la cancha de River para el partido de mañana, como espectador, o directamente se sumará a la concentración en el predio de Ezeiza desde el domingo.