A menos de 48 horas de su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi se entrenó en Miami pensando en lo que viene que será un nuevo compromiso de la MLS ante DC United como local.

El ya excapitán del actual subcampeón del mundo voló a minutos del cruce ante Benín en la cancha de River Plate y esta tarde se reencontró con sus compañeros en Miami.

Inter Miami marcha tercero en la temporada regular con 46 unidades, las mismas que England Revolution, pero a 14 del líder Nashville.

Junto a Messi, en el equipo que dirige el también argentino Cristian González, se reincorporó a los trabajos Rodrigo De Paul, uno de los invitados especiales al último partido del 10 con la camiseta celeste y blanca.

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Más allá de su alejamiento de la Selección, Messi continuará jugando en Estados Unidos y el partido que se viene podrá verse sólo por la App de la marca de computadores que tiene los derechos de la competencia.

El Nu Stadium se convertirá en un punto turístico para todos los argentinos que lleguen a disfrutar de la ciudad a la cual se mudó el astro desde el 2025.