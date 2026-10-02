El autódromo Parque Provincia de Neuquén Julio Holzman emplazado en la ciudad de Centenario se encuentra sin suministro eléctrico desde hace una semana, luego de que le retiraran el medidor de electricidad desde hace unos días por una importante deuda que mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

La cifra rondaría casi una presentación del Turismo Carretera. El rumor estima una deuda cercana a los 300 millones de pesos. La situación obligó a buscar una alternativa para garantizar el desarrollo de las actividades previstas en el predio, Durante el sábado y el domingo, cuando se realizaron las picadas, el organizador alquiló un grupo electrógeno para contar con energía eléctrica.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre los plazos previstos para regularizar la situación y restablecer el servicio eléctrico. Este fin de semana ya se anunció la suspensión de la fecha de las Motos de Velocidad.

El circuito es propiedad de la AACC (Asociación Automovilística Centenario Competición), tiene 4.380 metros de extensión y un ancho de pista de 16 metros. En las 190 hectáreas que posee el predio, se construyeron tres trazados y un gran playón de boxes. Posee una torre de cronometraje de tres pisos y sala de enfermería en la planta baja.