La derrota de River Plate por 1 a 0 ante Boca Juniors en el Superclásico dejó mucho más que un resultado adverso para el conjunto de Núñez. En medio de los cuestionamientos por algunas decisiones arbitrales de Nicolás Ramírez, el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, rompió el silencio con un durísimo mensaje en sus redes sociales que volvió a poner en primer plano la disputa política que mantiene el club con la Asociación del Fútbol Argentino.

"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", escribió el mandamás de River en su cuenta de "X" después de las decisiones arbitrales que encendieron la polémica en el Superclásico.

El pronunciamiento del presidente no quedó aislado. Los ex presidentes Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito también se sumaron a los cuestionamientos, al igual que el vicepresidente actual Ignacio Villarroel, el capitán y el subcapitán del plantel profesional, quienes expresaron su malestar a través de las redes sociales y en declaraciones posteriores al encuentro. La coincidencia entre dirigentes de distintas gestiones y referentes futbolísticos expuso un frente común en River, que busca instalar una posición institucional frente a lo que considera una sucesión de decisiones arbitrales perjudiciales.