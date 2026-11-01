En una nueva edición del partido que paraliza al país, Boca le gana 1-0 River en el Superclásico en La Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize se puso en ventaja gracias al tanto de Lautaro Di Lollo de cabeza y se está quedando con el duelo ante un Millonario que perdió por expulsión a Lucas Martínez Quarta a los nueve minutos del encuentro. El duelo es transmisión de las radios de Prima Multimedios.

En una previa que tuvo mucho de especulación en los días previos al juego, incluida la ausencia del Millonario en la conferencia de prensa que aumentó la tensión y una puesta en escena feroz por parte del visitante, llamando a la clásica "guardia alta" por la designación de un árbitro que dirigirá su cuarto Superclásico. Será el duelo 267 entre ambos, en el que el Xeneize espera imponerse para lograr su segundo éxito consecutivo, mientras que para River son tres puntos claves pensando en el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El testazo de Di Lollo

Como contra el Vasco Da Gama hace un par de semanas, Di Lollo nuevamente apareció para marcar un tanto importante. Un córner desde la derecha de Villa encontró por el segundo palo al zaguero, que con un gran remate de cabeza al segundo palo estableció el 1-0 en favor de Boca.

La roja de Martínez Quarta

El central de River complicó el partido de movida para su equipo con una infracción que le costó una temprana expulsión. Tras un pase a su espalda de Santiago Ascacíbar, el zaguero se llevó puesto a Merentiel para evitar que le gane en velocidad. El árbitro Ramírez, luego de una larga revisión en el VAR, decidió por mostrarle la roja al defensor.

Bombazo de Paredes, cerca

Después de ponerse en ventaja, Boca tuvo una nueva ocasión con Paredes. Después de un córner, Milton Delgado capturó un rebote y se la dejó de primera al capitán, que probó desde lejos de derecha con un disparo que se fue por encima del arco.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: La Bombonera.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Así llegan al partido

Por presente deportivo, el dueño de casa llega en un mejor momento. El Xeneize necesita de los tres puntos para recuperar su posición de líder en la tabla anual, luego de la victoria de Rosario Central en Junín el viernes por la noche. De cara al encuentro, Rodolfo Arruabarrena decidió ir con su equipo de gala. Leandro Paredes liderando el medio, y Sebastián Villa acompañando en ataque a Leonel Flores y el goleador Miguel Merentiel.

La visita, plagado de estrellas, no ha logrado casi nunca una presentación colectiva solvente. En base a victorias, Leonardo Ponzio acalló críticas, enfrió operetas y dejó en espera un nombre como el de Ramón Díaz que volvió a la primera plana para ocupar el bando de suplentes de River.

Lo hecho por el ex mediocampista central es altamente positivo desde los números, pero no convence desde el rendimiento y pisará el campo de juego con una alineación tocada en mitad de cancha a partir de la lesión de Aníbal Moreno, por lo que el juvenil Lucas Silva jugará su primer Superclásico desde el arranque.

Seis campeones del mundo en cancha

Por el lado de River estarán desde el inicio en el once Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. Enfrente, sólo el mencionado Paredes representa a los ganadores en Qatar 2022, en la que resulta una estadística poco frecuente y que demuestra el nivel del duelo que se disputará esta tarde en La Bomobonera.