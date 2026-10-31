River Plate transita las últimas horas de preparación para el Superclásico frente a Boca, que se disputará este domingo desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La principal incógnita para Leonardo Ponzio pasa por la situación física de Aníbal Moreno, quien no pudo entrenarse con normalidad durante toda la semana.

El volante central arrastra molestias lumbares y apenas pudo disputar 17 minutos en la victoria frente a Racing, antes de solicitar el cambio. Su presencia en el clásico todavía no está confirmada y el cuerpo técnico lo evaluará hasta último momento.

Ante este panorama, el juvenil Lucas Silva aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el mediocampo. El futbolista, categoría 2007, viene de sumar minutos frente a la Academia y podría tener la responsabilidad de disputar su primer Superclásico.

River va por el triunfo y la clasificación a La Bombonera.

Por otra parte, Ponzio tendría prácticamente definida la base del equipo. Marcos Acuña se perfila para regresar a la titularidad en lugar de Francisco Ortega, mientras que Lucas Martínez Quarta volverá a la defensa tras cumplir una fecha de suspensión. En ofensiva, Ángel Correa y Thiago Almada serían titulares, con Lucas Beltrán como referencia de ataque.

River llegará a La Bombonera con la necesidad de conseguir un resultado positivo. El equipo dirigido por Ponzio buscará un triunfo que le permita fortalecer su presente futbolístico y mantener sus aspiraciones de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La última práctica será clave para terminar de definir la situación de Aníbal Moreno y confirmar el equipo que saldrá a disputar uno de los partidos más importantes de la temporada.