Luego de lo que fue la goleada de la Selección Argentina ante Costa Rica el pasado martes, Emiliano Martínez hizo un pedido para recuperar el acompañamiento de los hinchas en los estadios. En zona mixta, y ante las consultas sobre la baja concurrencia, Dibu llamó que se baje el precio de las entradas y planteó la necesidad de tomar medidas para volver a jugar con la cancha llena.

El arquero y ayer capitán de Argentina apuntó directamente al valor de los tickets y consideró que la responsabilidad de recuperar la convocatoria debe ser compartida: "Tenemos la responsabilidad nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes, de hacer eso posible. Darle amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios", dijo, pero su reflexión no quedó ahí: "Nos gustaría jugar con estadios un poco más llenos. Capaz hay que hacer cosas solidarias, llenarlos de chicos. Hay que volver a enamorar a esta Selección", propuso Martínez ante los medios.

La era post Messi

El arquero marplatense reconoció que la ausencia de Lionel Messi puede influir en el interés del público, aunque remarcó que el equipo necesita el respaldo de los hinchas más allá de la presencia de un ícono como la Pulga: "Sabemos que no está Leo, que la gente obviamente quería verlo más a él, pero al final es la Selección Argentina y necesitamos ese cariño", contó. La imagen de las tribunas con poco público se había repetido en los dos compromisos de noviembre: primero en La Bombonera, ante Uruguay, y luego en el estadio Mario Alberto Kempes, frente a Costa Rica.