Qué dijo la presidenta de Deportivo Español sobre la concesión de canchas de césped sintético y Ricardo Caruso Lombardi

La crisis institucional que atraviesa Centro Deportivo Español (CDE) sumó un nuevo capítulo luego de que su presidenta, María Sol Méndez, defendiera la decisión de avanzar con una denuncia judicial vinculada a la concesión de dos canchas de césped sintético y apuntara contra el exentrenador y exmanager del club Ricardo Caruso Lombardi. La dirigente sostuvo que la auditoría impulsada por la nueva conducción detectó un contrato que considera perjudicial para la institución y aseguró que cuentan con elementos suficientes para respaldar la presentación ante la Justicia.

En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, Méndez se convirtió en la primera presidenta de Deportivo Español el pasado 8 de marzo. Así, la exlegisladora porteña quedó al frente de una investigación interna que revisa distintas actuaciones de gestiones anteriores. Según explicó, el proceso comenzó tras detectar faltantes de documentación contable y administrativa clave para el funcionamiento de la entidad.

Una auditoría que encendió las alarmas

Méndez explicó que la actual conducción ordenó una auditoría legal y contable externa para revisar la situación institucional del club. En ese trabajo, afirmó, apareció un contrato de concesión de las canchas de césped sintético que consideran lesivo para los intereses de Deportivo Español.

De acuerdo con la presidenta, el acuerdo otorgaba la explotación de las instalaciones hasta 2036 y establecía condiciones económicas que, según la dirigencia, perjudicaban al club. Entre otros puntos, señaló que Español disponía de un tiempo de uso muy limitado de las canchas mientras recibía un canon anual que consideran insuficiente.

El vínculo con Caruso Lombardi

Méndez recordó que Caruso Lombardi se desempeñaba como manager deportivo de la institución cuando se firmó el contrato actualmente cuestionado y sostuvo que su reacción tras la rescisión del convenio demuestra que mantiene un interés directo en el tema.

Además, vinculó la operación con el contexto institucional de aquella etapa, cuando el club mantenía relaciones con el proyecto Generación Zoe, encabezado por Leonardo Cositorto. La presidenta mencionó públicamente la existencia de imágenes y registros que muestran la relación entre distintos protagonistas de ese período.

“Tenemos argumentos de sobra”

“Tenemos argumentos de sobra para demostrar que lo que se firmó es totalmente irregular”.

Esa fue una de las frases más contundentes de la presidenta de Deportivo Español al referirse al conflicto. La dirigente afirmó que la institución se encuentra en una instancia de negociación, aunque remarcó que la postura del club es firme y que la documentación relevada durante la auditoría respalda los cuestionamientos realizados.

“Iniciamos una auditoría legal y contable porque las gestiones anteriores no se caracterizaban por la transparencia: no había libros contables, de socios ni la documentación indispensable para el funcionamiento normal de una asociación civil (como CDE). En ese proceso analizamos un contrato perjudicial y lesivo para los intereses del club. La concesión de las canchas se hizo de forma totalmente irregular”, aseguró Méndez en declaraciones televisivas.

La presidenta del CDE explicó que los contratos debían pasar por asambleas y que en el caso de las canchas de césped sintético eso no ocurrió. “Fue un contrato totalmente irregular celebrado hasta el 2036, donde el club tenía sólo una hora por día del uso de las canchas y cobraba un canon de un millón de pesos por año, cuyo pago se había adelantado hasta el 2028. Un contrato totalmente leonino (perjudicial) para los intereses del club”, añadió la presidenta.

Qué podría investigar la Justicia

La conducción de Deportivo Español analiza impulsar acciones judiciales vinculadas a presuntos delitos como usurpación, estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y extorsión. Según sostienen desde el club, la situación adquiere mayor relevancia porque el contrato cuestionado habría sido firmado en un contexto administrativo que también es objeto de revisión por parte de la nueva gestión.

Mientras tanto, la causa promete seguir sumando capítulos. La actual dirigencia asegura que continuará avanzando con las investigaciones internas y las presentaciones judiciales necesarias para determinar responsabilidades en uno de los escándalos institucionales más resonantes que atraviesa el histórico club del Bajo Flores.