En el Coloso Marcelo Bielsa, cancha de Newell´s Old Boys de Rosario, Independiente superó a Unión de Santa Fe 2 a 0 por los 16avos de final de la Copa Argentina y en la próxima instancia se enfrentará con Atlético Tucumán que esta semana goleó a Talleres de Córdoba en el msimo escenario. .

A los 5 minutos, un tiro libre en la puerta del área grande quedó a pedir de Santiago Montiel que recostado levemente sobre la izquierda sacó el zurdazo combado al palo del arquero Matías Mansilla que con su volada no hizo más que inmortalizar la imagen de la pelota sacudiendo la red para el 1 a 0 parcial.

Más allá de haber llegado al gol rápidamente, el comienzo de partido fue muy bueno en el conjunto de Avellaneda que pudo haber ampliado la ventaja para tener una noche un poco más tranquila.

Sufriendo la potencia de Gabriel Ávalos como referente de área del Rojo, el marcador central Tatengue Maizón Rodríguez tomó al 9 ante un giro que lo ponía de frente al arco y el defensor vio la segunda amarilla. El equipo santafesino se quedó con 10 hombres con mucho partido por delante.

Ya con un hombre de más, Independiente estiró la ventaja a los 24 minutos, otra vez desde un tiro libre, pero esta vez en el pie derecho del chileno Maximiliano Gutiérrez que desde el ángulo apuesto al tanto de Montiel probó al arco y por encima de la barrera superó nuevamente a Mansilla que, en esta, dejó la sensación que podría haber hecho algo más para evitar el grito rival.

La segunda parte pudo haber entregado alguna emoción más, pero el Rojo siempre lo tuvo controlado. El Tatengue nunca estuvo de acuerdo con la decisión de Zunino de haberlo dejado en inferioridad numérica tan pronto en la noche y se terminó despidiendo de la competencia en el último encuentro de su técnico Leonardo Madelón.

Síntesis

Unión 0: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Rafael Profini, Mauro Pittón, Lucas Menossi, Julián Palacios; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Independiente 2: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles: PT 5' Montiel (I), 24' Gutiérrez (I).

Cambios: ST al inicio Augusto Solari por Colazo (U), Ignacio Malcorra por Abaldo (I) y Lautaro Millán por Pérez Curci (I), 26’ Felipe Tempone por Ábalos (I) y Luciano Cabral por Montiel (I), 34’ Santiago Grella por Menossi (U) y Tomás González por Vargas (U). 44’ Facundo Valdéz por Gutiérrez (I), Diego Díaz por Tarragona (U) y Claudio Corvalán por Del Blanco (U).

Expulsado: PT 22' Rodríguez (U).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)

Cómo llegan Independiente y Unión al partido de esta noche por Copa Argentina

El rojo de Quinteros no cumplió las expectativas previas que se tenía en el inicio de la temporada. Si bien ganó el clásico ante Racing con gol de Ávalos; clasificó de forma ajustada a los octavos de final, donde cayó ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En 32avos de la actual competencia, dejó en el camino a Atenas de Rio cuarto por 4-2.

A lo largo de las ediciones de la Copa Argentina, el rojo nunca llegó a pasar los 4tos de final, siendo una de las materias pendientes. Para este juego, Quinteros pondrá el 11 ideal, donde algunos jugadores, como el caso de Gabriel Ávalos, se juegan su lugar en el próximo mundial representando a Paraguay.

Por el lado de Unión, el “Tatenque” dio el golpe en los octavos eliminado como visitante a Independiente Rivadavia en Mendoza, pero ronda siguiente cayó ante el hoy finalista Belgrano de Córdoba. En la instancia previa de Copa, eliminó a Agropecuario por 2-0.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue un partidazo, en Avellaneda igualaron 4-4, en un juego donde el Rojo levantó un partido que tenía casi perdido.

Datos del partido Independiente vs Unión por Copa Argentina

Hora: 20.00

TV: TyC Sports