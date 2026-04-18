En el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Independiente de Avellaneda le gana 2 a 1 a Defensa y Justicia como local en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

La derrota de Unión el viernes por la noche y de Instituto en el turno preliminar del sábado contra Estudiantes de La Plata, en Córdoba, le da ambos la doble chance de pegar el salto en la tabla de posiciones.

Sin embargo, fue el visitante quien golpeó primero con un penal que cedió Kevin Lomónaco al tocar la pelota con la mano en un cierre defensivo. En primera instancia, el árbitro Sebastián Martínez no advirtió la infracción, pero fue llamado por el VAR y terminó señalando la pena máxima. Aaron Molinas se hizo cargo de la ejecución y derrotó a Rodrigo Rey.

La respuesta del dueño de casa no se hizo esperar. A los 13 cayó en el área el chileno Maximiliano Gutiérrez y el goleador del campeonato, Gabriel Ávalos se hizo cargo de le ejecución para estampar el 1 a 1 parcial en una inicio muy bueno del partido.

La incidencia del 9 de Independiente no se limitó al remate penal, sino que a los 28 armó una jugada típica de centro delantero, bancó a la defensa y descargó para Gutiérrez a la derecha. El chileno sacó un remate al primer palo que engañó al arquero Cristopher Fiermarín para el 2 a 1 parcial.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez; Lucas Souto, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Ayrton Portillo; Alan Coria, Juan Gutiérrez; Facundo Altamira. DT: Mariano Soso.

La previa

El Rojo está apenas un punto por debajo del Halcón y se enfrentan en un duelo crucial pensando en la clasificación a los play off.

Luego del triunfazo en el clásico de Avellaneda, Independiente empató contra Boca en La Bombonera, alcanzó los 18 puntos, y, al inicio de la fecha, se está clasificando a los playoffs. “Claramente fuimos perjudicados”, aseveró sobre el presidente el presidente Néstor Grindetti. Kevin Lomónaco, que no pudo terminar el clásico ante el Xeneize, apenas sufrió una contractura y estará presente en el duelo ante el Halcón.

Defensa y Justicia volvió a perder y acumula dos caídas al hilo. Sin embargo, gracias a estar invicto gran parte del Apertura, tiene 19 unidades y está 7°, clasificado momentáneamente. El Halcón sabe que será crucial el duelo ante los de Gustavo Quinteros ya que, si pierden, pueden quedar fuera de los primeros ocho esta fecha.