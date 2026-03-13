Llegó el día de un nuevo comienzo. River visitará a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del Torneo Apertura. El encuentro marcará el estreno oficial del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario, en un escenario que tendrá aforo limitado debido al derrumbe de un edificio aledaño a la cancha del Globo. Por ahora, es igualdad 1-1.

Huracán 1-1 River, los goles

A los 26 minutos, el Millonario encontró la llave de un partido parejo y el primer tanto de la "era Coudet" terminó siendo una gran jugada colectiva. Driussi pivoteó de primera para la subida de Gonzalo Montiel, que controló y puso un centro pasado para que el '9' de River definiera de cabeza entrando por atrás, aprovechando un mal cálculo de Hernán Galíndez en la salida.

Llegando al entretiempo apareció la polémica del partido. El árbitro Nicolás Ramírez vio penal en una disputa entre Lucas Martínez Quarta y Jordy Caicedo, protestada por Coudet y todos los jugadores de River. Poco le importó al goleador ecuatoriano, que cambió penal por gol para establecer el 1-1 en el Ducó.

Beltrán y una buena tapada en el inicio

La primera acción de peligro llegó del lado de Huracán de la mano de su goleador, que se topó con la intervención de Santiago Beltrán. Un buen pase al espacio de Emmanuel Ojeda puso a correr al ecuatoriano, que definió de derecha ante la salida del arquero de River, pero no pudo superarlo.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván; Kendry Páez, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

El encuentro es transmisión de las emisoras del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Tras muchas especulaciones sobre cuál sería su primer equipo como entrenador del elenco de Núñez, finalmente la apuesta será por un 4-3-3 en el que la principal novedad es la aparición del ecuatoriano Kendry Páez. El futbolista que vino a préstamo desde Chelsea tendrá su primera titularidad en el Millonario en Parque Patricios acompañando en el ataque a Ian Subiabre y Sebastian Driussi. En el banco estarán Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Llegó el día del debut: Coudet se estrena en River ante Huracán en el Tomás Ducó. (Foto: X @RiverPlate)

Así llegan al partido

Después de la salida de Marcelo Gallardo, este compromiso marca la necesidad de River de levantar su rendimiento en el Torneo Apertura y comenzar a encontrar regularidad. Coudet asumió el desafío de reordenar al plantel y darle una nueva identidad al equipo y, luego de una mini pretemporada con mayor carga física buscando recuperar intensidad durante el fin de semana del paro, dará su primer paso buscando la reacción de un plantel golpeado.

Una de las buenas noticias para el nuevo cuerpo técnico es el regreso de Juan Fernando Quintero, quien recibió el alta médica luego de superar una lesión, pero finalmente irá al banco. En ataque, Sebastián Driussi estará acompañado por, Ian Subiabre y el ecuatoriano Kendry Páez, que se metió en el equipo en la última práctica de fútbol.

Kendry Páez, una de las apuestas de Coudet en su debut.

Del otro lado estará un Huracán que buscará hacerse fuerte en casa. En los últimos cuatro encuentros, el Globo obtuvo dos triunfos, un empate y una derrota y está en puestos de playoffs. El conjunto dirigido por Diego Martínez, que jugará en un contexto particular debido a que el Tomás Ducó podrá recibir solamente a 15 mil personas, tendrá solamente un cambio respecto de la victoria ante Belgrano y es el ingreso de Alejandro Martínez en lugar de Óscar Cortés, que estuvo en duda hasta último momento por molestias.