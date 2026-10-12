En el duelo que cierra el domingo, Talleres de Córdoba e Independiente igualan sin goles en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. La 'T' marcha último de la Zona A y viene de perder sus últimos dos partidos, incluido el clásico cordobés ante Belgrano, mientras que el Rojo sufrió una dura goleada frente a Instituto y necesita volver a ganar para sostenerse en puestos de playoffs. El encuentro es transmisión de Prima Multimedios.

Las chances de Independiente en el complemento

El Rojo arrancó mejor la segunda mitad y fue el primero de los dos que llevó peligro al arco rival. Primero, Chimy Ávila picó al espacio, controló un pase largo y sacó un disparo abajo al primer palo que Ezequiel Unsain mandó al córner tirándose sobre su izquierda. Minutos después, el que probó fue Luciano Cabral, que en la puerta del área se hizo el espacio para meter un derechazo a colocar que pasó cerca y cerca de los veinte se combinaron ambos para que Ávila saque un disparo bajo que se fue apenas al lado del poste.

Depietri lo tuvo para Talleres

Minutos más tarde, apareció la respuesta de la 'T', que estuvo muy cerca del 1-0. Un centro desde la derecha de Giovanni Baroni le cayó a un Depietri que conectó de cabeza pero su intento salió justo por encima del arco defendido por Rodrigo Rey.

Montiel reventó el travesaño

En la primera ocasión clara del partido, Independiente estuvo muy cerca del primer tanto en los pies de un Montiel que sorprendió pateando directo al arco desde un costado. El tiro con rosca del extremo dio justo en el ángulo del arco de Unsain.

Formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Román Riquelme, Matías Catalán, Gabriel Báez; Matías Galarza, Federico Fattori; Rick Lima, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Valentín Dávila. DT: Omar de Felippe.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

TV: TNT Sports.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Así llegan al partido

El equipo de Omar De Felippe acumula dos derrotas consecutivas y necesita reponerse de un muy mal presente que se agravó luego de la caída por 1-0 ante Belgrano sobre la hora en el clásico córdobes. La 'T' tiene solamente ocho puntos, ganó tan solo dos partidos y de perder tendría casi imposible matemáticamente una clasificación a los playoffs. Para el partido, el DT apuesta a los chicos Giovanni Baroni y Valentín Dávila, que se meten en el once por Franco Cristaldo y Diego Valoyes.

Por su parte, Independiente también llega golpeado después de lo que fue la tremenda derrota ante Instituto en el Libertadores de América. El conjunto dirigido por Jadson Viera tendrá una baja importante y es la ausencia de Maximiliano Meza, expulsado en la caída ante la Gloria mientras que Ezequiel "Chimy" Ávila volverá a ser titular y Facundo Zabala continúa en duda por una lesión, por lo que podría debutar Nahuel Benegas, último de los refuerzos. Además, Juan Miguel Arrayago se mete en la zaga por Juan Fedorco.