Este sábado 11 de julio, desde las 22 en Kansas City, Argentina se enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados se enfrentaron siete veces: dis en mundiales y cinco en partidos amistosos, donde la albiceleste está invicta.

Los dos antecedentes mundialistas fueron favorables para Argentina. El primero fue en Inglaterra 1966, donde el seleccionado que dirigía Juan Carlos Lorenzo se impuso por 2-0, por la fase de grupos. Luis Artime y Ermindo Onega los tantos.

El segundo, y último enfrentamiento entre ambos, se dio en Brasil 2014, cuando el equipo de Alejandro Sabella derrotó a los europeos por 1-0, con gol de Ángel "Fideo" Di María.

Di María le dio el triunfo a Argentina en el Mundial de Brasil2014

En Amistosos, la racha es de tres triunfos y dos empates. Uno de los más destacados fue el 29 de febrero de 2012, cuando el equipo, que ya dirigía “pachorra”, se impuso por 3-1, en lo que fue el primer hat-trick de Lionel Messi con la camiseta de Argentina, cotejo donde también estuvo Granit Xhaka, hoy capitán suizo.

Será el 8vo enfrentamiento entre ambos seleccionados, hasta el momento son 5 triunfos de Argentina, 2 empates, y aún no se registran victorias de Suiza.

Todos los partidos del historial entre Argentina y Suiza