En el Philadelphia Stadium, Costa de Marfil y Ecuador juegan desde las 20 por la primera fecha del Grupo E de la por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. La Tri que conduce Sebastián Beccacece va por un buen debut pensando en dejar una gran imagen en la competencia ante los Elefantes, en un partido clave para la clasificación a 16vos de final.

Con la que es considerada la mejor generación de su historia, Ecuador buscará hacer su mejor mundial. Luego de finalizar en las Eliminatorias de la Conmebol, y con figuras como Moisés Caicedo, William Pacho, y Piero Hincapié, los ecuatorianos arrancan su andar por Estados Unidos, Canadá, México, donde ganó sus dos amistosos previos ante Arabia Saudita y Guatemala.

La estructura ecuatoriana también tiene nombres importantes como Hernán Galíndez en el arco, el eterno Enner Valencia en el ataque, y Gonzalo Plata en el medio.

Hernán Galidez, arquero nacionalizado que juega en el fútbol argentino, hoy pieza clave de Ecuador

Enfrente está Costa de Marfil, quien vuelve a la gran cita mundialista luego de 12 años de ausencia y una reestructuración que le dio el título en la Copa de África en el 2024 y la clasificación de forma invicta en la eliminatoria continental.

En la previa superó a Francia por 2-1, en el único amistoso que disputó previo al debut de esta noche. En sus filas cuenta con figuras como el delantero Amad Diallo (Manchester United), respaldado por el experimentado goleador Sébastien Haller y el mediocampista Franck Kessié.

Probables formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, John Yeboah, Alan Minda o Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana; Amad Diallo, Evan Guessand, Yan Diomandé. DT: Emerse Faé.

TV: D Sports, Telefe y Disney+.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos).