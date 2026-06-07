La Selección de Ecuador jugó su primer partido de preparación en tierras estadounidenses goleando a Guatemala 3 a 0, ratificando el cartel de revelación que se le adjudica para el Mundial 2026 que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio.

El combinado nacional que dirige el argentino Sebastián Beccacece formará parte de la Zona E junto a Costa de Marfil (debuta el 14 de junio), Curazao y Alemania.

Hoy, con gol de Jordy Caicedo a los 19 minutos abrió la cuenta. El delantero se hizo cargo de la ejecución de un tiro penal que le habían cometido y engañó al arquero centroamericano.

El descanso del entretiempo le dio lugar a las modificaciones en el combinado mundialista que no alteraron su funcionamiento.

Nilson Angulo, uno de los que ingresó desde el banco de suplentes, marcó el segundo a los 28 del complemento aprovechando el centro desde la izquierda para sacudir la red con un cabezazo certero.

Pervis Estupiñán a los 33, sólo un minuto después de su ingreso, amplió la cuenta aprovechando el corto rechazo del arquero Nicholas Hagen en una contra y con un preciso remate de derecha acertó al arco desde muy lejos.