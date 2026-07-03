En el Dallas Stadium, Egipto superó en los penales 4-2 a Australia, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. y definen la clasificación a la siguiente instancia desde los 12 pasos. Los faraones lograron no solo meterse por primera vez en un mata-mata, sino que logró también clasificar por primera vez a 8vos de final.

En los 120 minutos no se sacaron ventaja, fue un poco más Egipto en el juego, pero no pudo ante el arquero Beach, quien se convirtió en figura durante el juego,y quien fue suplantado un minutos antes del final por Ryan, quien estará en el arco para los disparos desde el punto de penal.

En la gran definición, el seleccionado africano mostró eficacia del 100%, marcando por intermedio de Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, y Hossam Abdelmaguid. Por el lado del equipo oceánica, Jackson Irvine y Awer Mabil convirtieron, mientras que Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron sus disparos.

Ahora el seleccionado africano jugará en 8vos de final ante el ganador de Argentina vs Cabo Verde, que se enfrentarán desde las 19hs en Miami

Durante el partido:

Golpeó el seleccionado africano en la primera que tuvo, cuando Emam Ashour capitalizó de cabeza un gran centro al segundo palo, luego de una jugada de pelota parada más ejecutada.

A los 9 del complemento llegó el empate, cuando Egipto había tenido una chance clarísima para poner el segundo apenas inició el segundo tiempo, Australia ajustó en el ataque, y con un centro desde la izquierda, que cayó en el corazón del área, encontró una cabeza egipcia, marcando en su propio arco para el 1-1.

En el cierre del cotejo, el seleccionado africano ajustó y lo fue a buscar, y tuvo el segundo cuando un centro al área encontró un cabezazo con mejor respuesta del arquero Beach, que evitó el segundo.

Tanda de penales:

Harry Souttar para Australia: falló 0-0

Mahmoud Saber Para Egipto: gol 0-1

Jackson Irvine para Australia: gol 1-1

Rami Rabia para Egipto: gol 1-2

Awer Mabil para Australia: gol 2-2

Mohamed Salah para Egipto: gol 2-3

Lucas Herrington para Australia: travesaño 2-3

Hossam Abdelmaguid para Egipto: gol 2-4

Ganó Egipto por penales

Australia terminó 2do del grupo D, donde inició con un triunfo importantísimo ante Turquía por 2-0, luego cayó ante el anfitrión Estados Unidos por el mismo resultado, y cerró con empate 0-0 ante Paraguay. Mostró una estructura defensiva sólida, aunque su principal deuda continúa siendo la eficacia ofensiva, con apenas dos goles convertidos en el inicio de la competencia.

Para el cotejo frente a los africanos, Tomy Popovic manifestó su selección está entusiasmada de cara a una gran chance de poder llegar al quinto partido, "queremos hacer historia ahora. Hemos trabajado para este momento y estamos preparados para lograr nuestra primera victoria en una fase eliminatoria de un Mundial."

En frente estará Egipto, quien accedió a una siguiente ronda por primera vez, Los "Faraones", conducidos por Hossam Hassan, finalizaron segundos en el Grupo G después de completar una fase de grupos invicta. Igualaron 1-1 frente a Bélgica, vencieron 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron con otro empate 1-1 ante Irán.

Dallas, escenario con capacidad para 80mil espectadores

A lo largo del mundial, demostró ser un equipo equilibrado, con variantes ofensivas y una defensa confiable, pero la gran duda pasará por si su máxima figura Salah estará desde el inicio, "Salah está con muchas ganas de ayudar al equipo, pero no correremos ningún riesgo si no está al cien por ciento. Decidiremos antes del partido si será titular” dijo Hossam Hassan.

Ambos seleccionados buscan hacer historia en la cita mundialista. El vencedor del cotejo, se medirá en 8vos de final con el ganador del cotejo que jugará Argentina frente a Cabo Verde desde las 19hs en Miami.

Probables formaciones:

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popović.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Datos del partido:

Hora: 15

Árbitro: Gustavo Tejera

Estadio: Dallas