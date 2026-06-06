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Este domingo votan

Elecciones en el Real Madrid: Mourinho, Klopp y Haaland, las promesas que agitan la campaña

La elección presidencial del club español se desarrolla en medio de anuncios que sacudieron al mundo del fútbol. Mientras un candidato promete el regreso de Mourinho, el otro apuesta por Klopp y refuerzos de jerarquía internacional.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 12:25
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Elecciones en el Real Madrid: Pérez y Riquelme proponen cambios clave

Este domingo, el Real Madrid llevará a cabo las elecciones presidenciales, en las que los fanáticos del club elegirán entre Florentino Pérez, que lleva más de dos décadas en total en diferentes etapas, y Enrique Riquelme, la nueva cara que promete cambiar al club español.

El actual titular de La Casa Blanca -Florentino- dio a conocer la noticia a través de un vídeo de que si es ganador de las elecciones, José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid después de 13 años.

Riquelme también jugó sus cartas: estuvo en el programa español El Hormiguero, donde anunció que si es ganador, los nuevos fichajes del Real Madrid serán Rodri y Erling Haaland.

Sin embargo, desde el Manchester City desmintieron la situación vinculada al delantero noruego e incluso advirtieron que podrían iniciar acciones legales.

Lejos de quedar allí, en las últimas horas el candidato anunció que el alemán Jürgen Klopp sería el entrenador del equipo, mientras que el exfutbolista e ídolo del club, Raúl González, asumiría como gerente deportivo en caso de imponerse en las elecciones frente a Juan Román Riquelme.

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