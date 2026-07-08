La Selección Argentina escribió una de las páginas más emocionantes de este Mundial 2026 que en los octavos de final derrotó 3 a 2 a Egipto y se cruzará en la próxima instancia a Suiza, que por penales eliminó a Colombia. Y recibió una noticia positiva. En Vancouver, los europeos que serán rival de la Albiceleste en Kansas el próximo sábado por los cuartos de final. Llegarán a la próxima instancia habiendo jugado media hora más de juego y con un viaje que durará el doble.

Luego de unos parejos 90 minutos, Colombia y Suiza no se sacaron ventajas en Vancouver y disputaron el único tiempo extra de los octavos de final del Mundial. Este factor podría repercutir en la siguiente instancia, ya que llegarán al partido ante Argentina con menos horas de descanso, con más minutos jugados y luego de realizar un viaje más largo, ya que la delegación albiceleste jugó en Atlanta, a dos horas de Kansas, sede del próximo encuentro, mientras que la ciudad canadiense se encuentra a cinco horas en avión.

A diferencia del seleccionado cafetero, que fue el único que disputó al menos un partido en los tres países organizadores del Mundial, los europeos no debieron viajar tanto en lo que va de la Copa del Mundo. Debutaron con un empate ante Qatar en San Francisco y luego golearon a Bosnia en Los Ángeles. En la tercera fecha viajaron a Canadá para enfrentar al local y desde entonces no se movieron de allí, ya que, al finalizar como líderes del Grupo B, tuvieron la "ventaja" de jugar dieciseisavos y octavos en Vancouver.

Tanto Argentina como Suiza tendrán tres días y medio de descanso antes del encuentro que los enfrentará el próximo sábado desde las 22.00 en el Kansas City Stadium. Cabe remarcar que los dirigidos por Scaloni también disputaron una prórroga pero en dieciseisavos ante Cabo Verde y bajo un intenso calor en Miami. Cada vez se comprime más el calendario de un Mundial que culminará el próximo 19 de julio y el cansancio jugará un rol cada vez más preponderante en las próximas instancias.