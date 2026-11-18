La resolución del escándalo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA. Se espera que este jueves dé a conocer su fallo sobre los incidentes que provocaron la suspensión del encuentro de octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Mientras aguarda la definición, el conjunto de Chubut mantiene el optimismo tras conocerse el informe arbitral de Bryan Ferreyra. Ese informe se reforzó con el anuncio de las ternas arbitrales para la ida de los cuartos de final.

La señal de la AFA

La propia AFA parece dar una clara señal de lo que será la decisión final. Lo hizo al dar a conocer la terna para el encuentro por la ida de los cuartos de final entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn.

El partido tendría lugar este sábado a las 21:30 en la Tacita de Plata. El arbitraje estará a cargo de Bruno Amiconi, acompañado por Juan Del Fueyo y Ernesto Callegari como asistentes, y con Francisco Acosta como cuarto árbitro.

La designación de esa terna implica que la AFA proyecta la continuidad de Madryn en el certamen. Ese gesto refuerza el optimismo del club tras las duras acusaciones contra el Botellero que quedaron plasmadas en el informe arbitral.

Qué pasó el sábado en Chubut

El encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, terminó en un escándalo.

Nahuel Galardi fue agredido, el árbitro suspendió el partido tras una hora de demora y los clubes se cruzaron con fuertes comunicados en redes sociales.

El dueño de casa ganaba 3-1 y desde la tribuna festejaban la clasificación con fuegos artificiales. Esos artificios terminaron afectando al arquero rival: el futbolista quedó tendido en el piso y, más allá de una espera de casi una hora, el encuentro dirigido por Bryan Ferreyra no se reanudó.

Lo que viene

Ahora se aguarda por la resolución del Tribunal de Disciplina, que llegaría este jueves por la noche. La decisión definirá si se valida el resultado parcial, si se reprograma el partido o si se aplica otra medida disciplinaria.

Del fallo depende también la conformación definitiva de los cuartos de final del Reducido. Si Madryn avanza, jugará ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy el sábado a las 21:30, con la terna arbitral ya confirmada por la AFA.