Los empleados públicos de los gobiernos provincial y municipales de Chubut disfrutan hoy, lunes 2 de noviembre, de una jornada de descanso adicional por el feriado provincial. La fecha conmemora el juramento de lealtad de los pueblos originarios a la bandera argentina.

Si bien la conmemoración se celebra tradicionalmente cada 3 de noviembre, los cambios en el régimen de feriados provinciales establecieron su traslado para este año. Eso permitirá extender el descanso durante tres jornadas consecutivas.

La fecha está contemplada en la Ley Provincial N.º 547, vigente desde 2014. La norma establece el carácter de feriado no laborable en todo el territorio chubutense.

La historia detrás del feriado provincial

El acontecimiento que da origen a esta conmemoración tuvo lugar el 3 de noviembre de 1869. Ese día, el cacique Casimiro Biguá y otros líderes de los pueblos tehuelches y mapuches se reunieron a orillas del arroyo Genoa para jurar fidelidad a la bandera argentina.

El episodio representa un momento significativo en la historia de la provincia. Simboliza el vínculo de los pueblos originarios con la Nación y su compromiso con las comunidades que comenzaban a establecerse en la región.

El origen de la conmemoración

Los antecedentes de este hecho se remontan a 1866, cuando caciques de la Patagonia firmaron un tratado destinado a proteger los asentamientos de la región.

Tres años después, Casimiro Biguá y otros referentes indígenas protagonizaron el juramento que actualmente recuerda Chubut. Con el paso del tiempo, este acontecimiento se convirtió en una fecha emblemática para la historia y la identidad provincial.

Por qué es feriado este lunes 2 de noviembre en Chubut y qué servicios funcionarán

La escena quedó plasmada en el mural "El juramento de Casimiro Biguá". La obra fue realizada por el artista Alejandro Lanoël y está ubicada en el ingreso a la Casa de Gobierno, en Rawson.

Qué pasará con las escuelas y las dependencias públicas

Con el traslado del feriado al lunes 2 de noviembre, los trabajadores de la Administración Pública provincial y de los municipios alcanzados por la medida podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Durante esta jornada, las escuelas y las dependencias públicas permanecerán cerradas. Los servicios esenciales continuarán funcionando de acuerdo con la normativa vigente.

De esta manera, Chubut conmemora una fecha clave de su historia y ofrece un día de descanso a los trabajadores del sector público.