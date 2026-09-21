La definición del vóley sudamericano entre Argentina y Brasil tuvo un cierre inesperado. Después de la victoria brasileña por 3-0, los festejos de los locales quedaron en segundo plano por un enfrentamiento entre los dos planteles.

Brasil dominó el partido y se quedó con el título tras ganar los tres sets por 25-20, 25-23 y 25-20. La consagración también le permitió asegurar su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La provocación que desató el escándalo

La tensión apareció una vez finalizado el encuentro. Darlan, jugador del seleccionado brasileño, realizó un gesto de despedida hacia la delegación argentina. La actitud generó el enojo de varios integrantes de la Albiceleste, que cruzaron la red para pedirle explicaciones.

Escándalo en el vóley: Brasil le ganó a Argentina y hubo empujones

Los brasileños interrumpieron su celebración y se acercaron a sus rivales. En ese momento se produjeron intercambios de palabras y algunos forcejeos, en una escena que empañó el cierre de la competencia. El episodio se convirtió en la imagen más comentada de una final que Brasil resolvió con autoridad dentro de la cancha, pero que terminó marcada por la tensión entre los protagonistas.

Las alternativas de Argentina para llegar a Los Ángeles 2028

La selección argentina todavía cuenta con dos caminos para buscar su clasificación olímpica. Uno de ellos será la Copa del Mundo de 2027, que se disputará en Polonia y otorgará tres plazas a los equipos mejor ubicados que no hayan conseguido el boleto por la vía continental.

La otra posibilidad estará vinculada con el ranking mundial. La Albiceleste deberá mejorar su posición para intentar acceder a uno de los cupos que se repartirán mediante ese sistema. La participación en la Liga de Naciones será una de las instancias relevantes para sumar puntos y avanzar en la clasificación.

El escándalo en el vóley entre Brasil y Argentina dejó una imagen que opacó la definición del Sudamericano. Mientras el equipo brasileño celebra su clasificación a Los Ángeles 2028, la Albiceleste deberá enfocarse en los próximos desafíos para asegurar su presencia en la cita olímpica.