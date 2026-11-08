Cipolletti derrotó a Juventud Antoniana de Salta como visitante 1 a 0 por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A en el estadio Fray Honorato Pistoia. El Albinegro llegó con ventaja deportiva y buscaba un resultado que le permitiera definir la clasificación en La Visera de Cemento en una semana y con gol agónico de Yago Piro en el complemento se trajo los tres puntos.

Este partido nada tenía que ver con la llegada de los rionegrinos a la última fecha del Nonagonal, cuando lo salteños se encontraban eliminados y en plena crisis deportivo con sus hinchas. Para esta tarde, se amplió el aforo en el estadio y se agotaron las 6.500 localidades.

Cipolletti sumó bajas importantes en relación al último partido: Andrés Almirón expulsado en la final ante San Martín de Formosa y Gonzalo Lucero, lesionado en la semana previa. Por esa razón, Fabián Henríquez apostó a una línea de fondo de cinco hombres y apostó al joven Sergio Ranquehue para jugar en la mitad de la cancha.

Los primeros minutos mostraron a un visitante aplomado, consciente de una serie larga que se definirá en Río Negro y debiendo dar respuestas del impacto anímico que fue la derrota en la inolvidable final en San Francisco, Córdoba.

Ofensivamente no pasaba nada en el partido, en ninguno de los dos arcos, pero a los 20, Ignacio Sanabria tuvo una dura entrada contra Nicolás Peralta y vio la segunda amarilla de la tarde. La primera había sido a los 4 minutos. El Albinegro quedó con superioridad numérica en el amanecer de la eliminatoria, lo que alteró el ánimo popular en contra del juez Lucas Cavallero.

En una primera parte con poca creatividad, al visitante patagónico le servía el punto. Quien estaba obligado era Antoniana que no mostró muchos argumentos y se quedó con un futbolista menos.

La segunda parte consumía minutos con un trámite parecido, hasta que a los doce, el técnico visitante apostó por un cambio radical de características. Afuera Ranquehue y Pettiroli para los ingresos de Branon Obregón y Leandro Vella. Doble enganche para la última media hora en el visitante.

Desgastado físicamente el conjunto salteño, el Albinegro comenzó a sumar un par de buenas situaciones. La primera en los pies de Federico Acevedo y otra por intermedio del ingresado Vella. Henríquez resignó recuperación en mtiad de cancha, pero ganó en control de la pelota.

A los 41, ya muy cerca del final, Yago Piro ganó en el área rival y de cabeza superó a Facundo Abraham. El propio arquero, por la protesta ante el juez santafesino después del gol fue expulsado y dejó el dueño de casa con 9 hombres.

Tras el pitazo final, el público local descargó su bronca contra el arbitraje que fue muy criticado por parte de la prensa local. Ahora, Cipo podría perder hasta por un gol de difernecia como local que de todas maneras se convertirá en seminfialista de la Reválida, soñando con el segundo ascenso.

Síntesis:

Juventud Antoniana 0: Facundo Abraham; Ángel Gómez, Isaac Monti, Carlos López, Ignacio Sanabria; Jhon Palacio, Joaquín Iturrieta, Tadeo Marchiori , Tomás Assennato; Pedro Muné, Pablo Alvarenga. DT: Sergio Maza.

Cipolletti 1: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro, Nehuén García; Marcos Pérez; Fernando Petinerolli, Sergio Ranquehue; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Gol: ST 41´Piro (C)

Expulsados: PT 20' Acevedo (JA), 43' Abraham (JA).

Cambios: ST 8’ Matías Liceo por Alvarenga (JA) y Martín Esparza por Assennato (JA), 12’ Brandon Obregón por Ranquehue (C) y Leandro Vella por Pettineroli (C), 26’ Tomás Costilla por Gómez (JA) y Facundo Fernández y por Palacio (JA), 32’ Genaro Bracamonte por Mune (JA), 35 ’Valentín Flores por García (C), 40’ Facundo Berezosky por Peralta (C) y Benjamín García por Manchafico (C)

Árbitro: Lucas Nicolás Cavallero.

Estadio: Fray Honorato Pistoia, Salta.

La previa

Cipolletti comenzará este domingo una nueva serie eliminatoria frente a Juventud Antoniana, ahora por el segundo ascenso a la primera nacional, con el objetivo de dejar atrás la derrota en la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa. La ida será en Salta, mientras que la revancha tendrá como escenario La Visera. El Albinegro cuenta con una ventaja importante: si la serie termina igualada en el resultado global, avanzará a las semifinales por su mejor ubicación en la competencia.

El equipo de Fabián Enríquez llega después de disputar la final por el primer ascenso, en la que cayó frente a San Martín de Formosa. Por su participación en esa definición, el Albinegro ingresó directamente a los cuartos de final de la Reválida.

Para el inicio de la serie, deberá afrontar la ida con dos ausencias importantes: Gonzalo Lucero, por una lesión muscular, y Andrés Almirón, suspendido por su expulsión en la final. La buena noticia es el regreso de Víctor Manchafico, recuperado de su lesión.

en la fase campeonato, cipolletti ganó en Salta por 2-0

Por su parte, el conjunto salteño consiguió su lugar entre los ocho mejores de la Reválida luego de superar dos instancias eliminatorias. Primero dejó en el camino a Huracán Las Heras y posteriormente eliminó a Sol de América de Formosa, superándolo 3-0 en Salta, aunque cayó 2-0 en la revancha, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-2.

El equipo dirigido por Ignacio Sanabria intentará hacerse fuerte en el Fray Honorato Pistoia y conseguir una diferencia que le permita viajar a Cipolletti con posibilidades concretas de clasificación. El entrenador Sergio Maza apostaría por una formación similar a la que jugó ante Sol de América, con los posibles ingresos de Sanabria y Esparza.