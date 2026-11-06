Fabián Gianola volvió a quedar en el centro de la escena por una confesión sobre su vida privada. A los 63 años, el actor contó que se sometió a una vasectomía a pedido de su actual novia, una mujer de 28 años con quien mantiene una relación desde hace cinco años. La revelación se produjo durante una entrevista con Carmen Barbieri en su programa Con Carmen, emitido por El Nueve.

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando la conductora quiso saber si tenía intenciones de convertirse nuevamente en padre junto a su compañera. Lejos de esquivar la consulta, Gianola explicó que esa posibilidad ya estaba descartada y hasta precisó cuándo tomó la determinación de operarse. "El 14 de junio me hice una vasectomía, por pedido de mi señora", expresó frente a las cámaras.

En ese sentido, el intérprete explicó que la iniciativa estuvo relacionada con los proyectos personales de su pareja, quien no tiene deseos de experimentar la maternidad. "Ella no quiere tener hijos. Ella tiene 28 años. Hace cinco que salimos y vivimos juntos", agregó, dejando en claro que se trata de una decisión que ambos conversaron durante su relación.

Otro de los motivos que ayudan a entender esta elección tiene que ver con la historia familiar del actor. Fabián Gianola ya es padre de dos hijos adultos, fruto de una relación anterior. Durante la charla con Carmen Barbieri, recordó cómo está conformada su familia y compartió algunos detalles de la vida actual de ambos.

"Yo ya tengo una hija de 30 que vive en Costa Rica, y uno de 26 que vive en Palermo", contó. De esta manera, el actor dejó en evidencia que no siente la necesidad de volver a transitar la paternidad y que la intervención fue una alternativa que encontró junto a su compañera para continuar con sus planes.

La decisión también permitió conocer un poco más sobre su vínculo con Florencia Elizabeth, su novia, con quien lleva cinco años de relación y comparte la convivencia. A pesar de los 35 años que los separan, ambos construyeron una pareja estable y, según las propias palabras del artista, atraviesan una etapa de mucho amor y entendimiento.

Fabián Gianola y una decisión drástica

La confesión llegó, además, durante el regreso de Gianola a sus compromisos profesionales, después del accidente que sufrió en octubre en el barrio porteño de Saavedra. El actor fue atropellado mientras cruzaba la calle, sufrió una fractura expuesta de radio y lesiones en la muñeca, y necesitó una intervención quirúrgica para tratar las heridas.

Así, entre su recuperación física y su presente sentimental, Fabián Gianola compartió una determinación que había tomado meses atrás y que recién ahora decidió hacer pública. Sin intenciones de volver a ser padre, el actor aseguró que la vasectomía fue la opción elegida para que él y su pareja puedan disfrutar de su relación sin modificar sus proyectos de vida.