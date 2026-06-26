Senegal e Irak juegan el otro partido de la 3ª fecha en el Grupo I en el que arrolló Francia, y clasificó también a Noruega. Cuando parecía que sólo jugarían para las estadísticas, los africanos se anotaron un triunfo de 5 a 0 que lo relanzan en la pelea por ser uno de los mejores terceros y lo obligan a ganar a Uruguay más que nunca ante España.

Habib Diarra a los 4 minutos abrió la cuenta desde un tiro de esquina, ganando con la cabeza en las alturas.

Apenas 8 más tarde vio la roja Sulaka en el conjunto derrotado al que se le hizo todo cuesta arriba, incluso su estadía en este certamen donde denunció un trato diferencial por parte de la seguridad de Estados Unidos, más allá que este partido se haya trasladado hasta Canadá.

Ya en el segundo tiempo las cifras se ampliaron a favor del tercero de la zona, pero que no corre con chances ya que sólo sumó 3 unidades y queda afuera del ránking. Ismalia Sarr gritó el segundo a los 11 aprovechando una pelota recuperada en la salida del rival.

Dos jugadas más tarde, a los 14, Pepe Gueye marcó el tercero para ponerle cifras de goleada a la despedida de ambos con un remate potente desde afuera del área.

La cuenta se siguió incrementando y a los 25, nuevamente Gauyé aportó para el sueño de su país que se incrementó mucho más a los 37 con la aparición de Ndiaye..

En qué afecta a Uruguay

Este resultado de Senegal condiciona aún más las chances de Uruguay ya que los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan al cierre con dos puntos y una diferencia de gol de 0. Si no ganan ante España, el empate sólo les servirá en caso Cabo Verde y Arabia Saudita también repartan puntos.

Para el combinado Charrúa es ganar o ganar esta noche ante el Campeón de Europa.