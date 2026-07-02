En el San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos superó a Bosnia por 2-0 en los 16avos del Mundial 2026. El elenco que comanda Mauricio Pochettino fue más que si rival, y llegó al quinto partido.

Desde Corea- Japón que Estados Unidos no llega al quinto juego, y en casa puede ser la gran sorpresa de la competencia

En el cierre de la primera etapa, Balogun definió de zurda y puso el 1-0 de Estados Unidos ante Bosnia. El local era un poco más , y terminó justificando antes del descanso.

En el complemento, Balogun vio la tarjeta roja por una dura infracción que fue revisada por el VAR, y dejó a Estados Unidos con uno menos a falta de 30'.

Cuando el anfitrión se acomodaba, llego el desahogo con un tiro libre extraordinario de Tillman, para el 2-0.

Ahora, se enfrentará a Bélgica, quien superó a Senegal en prórroga por 3-2, el lunes 6 en Seattle, desde las 17hs.

LA PREVIA:

Estados Unidos llega a esta instancia luego de una buena fase de grupos. El seleccionado norteamericano debutó con goleada sobre Paraguay 4-1, luego superó a Australia y cerró la primera ronda con una derrota por 3-2 frente a Turquía, un resultado que no le impidió quedarse con el primer puesto del Grupo D y avanzar con confianza a la fase eliminatoria.

Mauricio Pochettino evitó asumir el papel de favorito y pidió máxima concentración. "En esta instancia no existen favoritos. Tenemos que afrontar este partido como si fuera una final del Mundial", remarcó el entrenador argentino, que no quiere sorpresas ante el elenco europeo.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina logró una clasificación histórica. Integró el Grupo B frente a Canadá, Suiza y Qatar, donde consiguió el pase como uno de los mejores tercero. El seleccionado europeo mostró orden táctico, fortaleza defensiva y ser competitivo, por lo que será un rival de cuidado para el anfitrión.

San Francisco Bay Area Stadium, con capacidad para 71mil espectadores

Sergej Barbarez, dejó en claro que Bosnia no se siente intimidada por enfrentar al anfitrión. "Nos gusta el papel de David contra Goliat. No le tenemos miedo a Estados Unidos y vamos a jugar nuestro partido", afirmó el entrenador bosnio, convencido de que su equipo puede dar otro golpe en la Copa del Mundo.

El ganador del juego se enfrentará en 8vos de final ante el vencedor de Bélgica vs Senegal, que se verán las caras desde las 17hs.

Probables formaciones:

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

Datos del partido:

Hora: 21.00

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Estadio: San Francisco Bay Area Stadium