El fútbol argentino tendrá una nueva competencia a partir de 2027: la Recopa de Campeones, un triangular que reunirá a los ganadores de tres títulos nacionales.

Quienes ya se aseguraron su participación son Rosario Central debido a su consagración en la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, Pincha que igual se terminó metiendo después de ganarle la Supercopa Argentina a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La definición tiene una particularidad: si el campeón de la Copa Argentina coincide con el ganador de la Supercopa Argentina, la plaza se trasladará al subcampeón de la Copa Argentina. Para la primera edición no habrá superposición de campeones, pero para el que viene, dependiendo de cómo se resuelvan los otros títulos, podría haber campeones repetidos tanto de la Supercopa Argentina (si Boca se impone en el Trofeo de Campeones y gana luego esta competencia) como de la Supercopa Internacional, a la que el Xeneize ya accedió por ser el que se consagró en la Tabla Anual. En ese caso, los respectivos subcampeones serán los que participen.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

La competencia tendrá formato de triangular, con tres partidos disputados en estadios neutrales. El primer encuentro enfrentará a Estudiantes de La Plata como campeón de la Supercopa con Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional. Luego, el campeón de la Copa Argentina (Boca Juniors o Platense) se medirá con el perdedor de ese cruce y, finalmente, jugará ante el ganador.

Estudiantes de La Plata y Rosario Central, un duelo cargado de cosas extras en el último tiempo que se volverá a dar en 2027 por un nuevo título.

En caso de empate durante los 90 minutos, habrá una definición por penales que otorgará un punto adicional: el vencedor sumará dos unidades y el perdedor se quedará con una. Si al finalizar los tres encuentros hay igualdad entre dos o más equipos, se tendrán en cuenta la diferencia de gol, los tantos a favor, la menor cantidad de goles recibidos y, como último criterio, el fair play.