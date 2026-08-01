Por la 3ª fecha de la zona B del Torneo Clausura 2026, Racing recibirá a Tigre en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje del mundialista Yael Falcón Pérez.

El inicio del duelo está confirmado para las 20:30 y ya no contará con el excapitán Santiago Sosa que concretó su traspaso al fútbol de Brasil. El jugador tenía todo resuelto, pero debía esperar que se concrete la transacción al Vasco de Gama, quien mejoró las garantías presentadas.

El monto de la operación por Sosa ronda los 8 millones de dólares, que seguramente serán utilizados por la dirigencia de Racing para reforzar la plantilla. Juan Pablo Voyvoda, el nuevo técnico de la Academia, ha tenido un inicio positivo en su ciclo y buscará dar otro paso firme ante su gente.

Matko Miljevic, el enganche de Racing que trajo Gustavo Costas, pero rinde mejor con Juan Pablo Vojvoda.

Tigre, que sólo ha jugado la primera fecha y perdió, viene de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, después de dejar en el camino a Nacional de Uruguay como local.

Dirigido por Diego Dabove, el Matador no contará con David Romero, el delantero que quiere Boca, pero tiene ofertas superiores desde Arabia, Italia y España.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter o Ulises Ortegoza, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del partido Racing vs Tigre

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Juan Dominó Perón. Avellaneda.

Hora de inicio: 20:30.

TV: TNT Premium.