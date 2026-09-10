En busca de otra gran noche copera, Estudiantes de La Plata le gana 1-0 Corinthians en el estadio UNO de la Plata, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha consiguió un tanto tempranero de Alexis Castro y por ahora cumple con el objetivo de hacer valer la localía ante el Timão, que llega de eliminar a Rosario Central y busca dejar en el camino a otro elenco argentino. El encuentro es transmisión de Fox Sports y Disney+.

Castro puso en ventaja al Pincha

La ventaja para Estudiantes llegó a los cuatro minutos de juego y por intermedio de una pelota parada. Guido Carrillo ganó en un córner, su cabezazo fue atajado por Hugo Souza pero en el rebote apareció Castro, más rápido que ninguno, para mandarla al fondo de la red y que todo UNO grite el primero de la noche.

Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan, André Carrillo; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

TV: Fox Sports y Disney+

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)-

Estadio: Jorge Luis Hirschi - UNO.

La previa

El Pincha llega a esta instancia tras sellar de manera contundente su clasificación frente a Universidad Católica. Después del 1-1 en La Plata, el equipo dirigido por Alexander Medina mostró su mejor versión en Santiago de Chile y goleó 3-0, con un doblete de Guido Carrillo y otro tanto de Joaquín Correa. A pesar de eso, su presente en el Torneo Clausura no es bueno: viene de caer 1-0 frente a Vélez y está afuera de los que clasifican a octavos. No obstante, el hincha pincharrata sabe que la Copa Libertadores tiene un significado especial para el club, que buscará otro paso importante.

Medina busca meterse nuevamente en una semifinales de Libertadores

Del otro lado estará un Corinthians que también tuvo que trabajar para conseguir su clasificación. El conjunto paulista dejó en el camino a Rosario Central luego de igualar 0-0 en Argentina y ganar 1-0 de local en el Neo Química Arena, con gol de Breno Bidon. El equipo conducido por Fernando Diniz atraviesa, sin embargo, un momento complicado en el campeonato brasileño con cuatro derrotas consecutivas. Además, llegará a La Plata con algunas bajas importantes como Yuri Alberto y Raniele.